Un posto al sole/ Anticipazioni 25 marzo 2024: Viola riuscirà a riavvicinarsi a suo figlio

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 25 marzo 2024

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi, lunedì 25 marzo, rivelano che Damiano e Antonio si avvicineranno molto di più. La pace tra i due consente a Viola di poter ritrovare il rapporto con Antonio, ma questo non farà piacere a Eugenio che comincerà ad essere geloso.

Aberto continua a fare pressioni su Clara, ma la ragazza viene aiutata da una persona che le dà una mano. Mariella e Guido, invece, continuano a discutere; la tensione è sempre più alta tra i due coniugi. Diverso invece il clima per Cerri e Luciano che passeranno momenti magici.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 marzo 2024 su Rai 3

Viola e Damiano continuano a stare insieme, ma la loro relazione è molto altalenante. La situazione migliora con l’avvicinamento tra il Renda ed Antonio che consente alla donna di riavvicinarsi a suo figlio. Questo riavvicinamento darà, però, molto fastidio ad Eugenio che comincerà a provare gelosia.

Clara è sempre più oppressa da Alberto che, scoprendo sia incinta, ha deciso di farle pressione fino a quando non accontenti i suoi desideri. La ragazza comincia a sentirsi alle strette e incapace di prendere una decisione, ma verrà aiutata da Marika che sarà molto di sostegno per lei. Mariella e Guido continuano a litigare, il loro matrimonio è in bilico. Cerri e Luciano, invece, sono sempre più vicini…

Un posto al sole anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, Roberto e Marina hanno concesso a Ida di incontrare il padre. I due hanno acconsentito che l’uomo possa fare visita alla figlia presso Palazzo Palladini. Con questa strategia la coppia ha pensato di tenere in pugno la ragazza, ma una strategia di Diego potrebbe mettere a repentaglio le loro certezze e ribaltare la situazione a suo favore.

Clara ha scoperto di essere incinta e ora ha paura di rivelare tutto ad Alberto che non la prenderebbe bene. Quest’ultimo, invece, continua a cercare una sistemazione tutta per lui e questo rende la Curcio sempre più ansiosa e nervosa. Guido, nel frattempo, non riesce a perdonare Mariella che nota quanto il marito la tratti con freddezza. Cerri fa un incontro molto piacevole…











