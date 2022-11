Un posto al sole/ Anticipazioni 25 novembre: Niko in cerca di vendetta?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 25 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 25 novembre, rivelano che dopo la commemorazione in ricordo di Susanna, Niko appare sempre più dilaniato da un totale senso di impotenza per non essere riuscito a salvare la donna che amava, mentre cresce in lui il terribile desiderio di renderle giustizia. Niko è ancora molto rabbioso e provato per l’intera situazione e non ha intenzione di ascoltare nessuno, ma del resto ha ragione. Anche suo figlio Jimmy a fatica ha accettato la perdita di una persona che considerava la sua mamma. Nessuno sembra trovare le parole giuste per Niko, tranne Ornella che, ancora una volta si rivelerà una preziosa confidente capace di accogliere il dolore di chi le chiede aiuto. Fino a quando Niko placherà la sua rabbia prima che esploda in sete di vendetta?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Bianca è molto determinata a organizzare la festa a sorpresa per il compleanno di Antonello. Come i suoi genitori, la ragazza non si arrende davanti alle prime difficoltà, quindi tiene molto a fare bella figura e pianificare tutto per tempo. Infatti la giovane ha organizzato un piano per far sì che quel giorno lui si rechi alla terrazza. La ragazza prepara tutto alla perfezione affinché il suo amico arrivi per tempo e resti estasiato da ciò che ha preparato per lui. Eppure, le anticipazioni ci dicono che non tutto andrà per il verso giusto…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alice Pergolesi non è più una bambina ma una bella ragazza e, una volta rientrata a Napoli, scopre di avere un forte interesse per una delle “bellezze locali”. Parliamo di Nunzio, che al momento è l’unico single della soap (dopo la partenza di Chiara di qualche mese fa) e potrebbe essere disponibile a un nuovo flirt. Nel giorno della cerimonia in ricordo di Susanna, tutti sono molto in apprensione e cercano di stare quanto più possibile vicini a Niko Poggi e suo figlio Jimmy. Per il piccolo è un giorno molto triste perché gli manca quella che considerava la sua mamma. Dal canto suo, Niko è ancora molto provato per la perdita della sua amata. Seppur supportato dalla sua famiglia, il giovane pare non riuscire ancora superare il dolore e la rabbia per la morte di Susanna. E, pian piano, in lui si annida il desiderio proibito di vendetta verso colui (Valsano) che gliel’ha tragicamente strappata via…

