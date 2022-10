Un posto al sole/ Anticipazioni 25 ottobre: Manuela scopre lo scherzo di Micaela e…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 ottobre: Marina ancora prigioniera, Fabrizio sempre più folle

Le anticipazioni della doppia puntata di Un posto al sole, in onda oggi 25 ottobre, rivelano che Marina tenta in tutti i modi di fuggire dalla prigionia di Fabrizio Rosato, che ormai la tiene sequestrata da diversi giorni. Peccato che i suoi sforzi risultano vani poiché fanno infuriare ancora di più il suo aguzzino, che a sua volta produce un maggiore impeto di follia. In lui si delineano tratti sempre più fuori controllo che preoccupano la Giordano: possibile non ci sia più via di fuga?

Intanto, Roberto è turbato dopo quella lettera di Marina e si chiede per quale motivo abbia deciso di lasciarlo in quel modo. Il Ferri deve distrarsi e pensare ad altro, eppure non riesce a darsi pace: che fine ha fatto la sua amata compagna?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 ottobre: Manuela scopre lo scherzo di Micaela

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che negli ultimi tempi, dopo la morte di Susanna, Manuela è stata una preziosa amica per Niko, che ha aiutato ad andare avanti in questo momento difficile. Inoltre il suo rapporto con Jimmy si è rafforzato. Questa situazione, però, ha stancato Micaela, che non tollera più l’atteggiamento della sorella, ormai troppo vicina al suo ex. Così le ha giocato un brutto tiro mancino che non ha fatto altro che far allontanare Niko da lei.

Manuela quindi, turbata e ferita dalla freddezza che il ragazzo riserva nei suoi confronti, cerca un chiarimento con lui e alla fine scoprirà cos’ha fatto sua sorella. La reazione di Manuela sarà furente, e vorrà affrontare Micaela faccia a faccia…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio ha appena detto salutato Chiara e torna a casa distrutto e triste. Il giovane cerca quindi conforto nell’amica Rossella, che resterà accanto a supportarlo in questo momento difficile. La dottoressa Graziani si dimostra una perfetta ascoltatrice e riesce a dargli l’aiuto di cui ha bisogno. Di fronte a quest’amicizia pericolosa, Riccardo sarà parecchio geloso e mal sopporterà l’intera situazione.

Roberto ha ricevuto una lettera di Marina in cui gli ha detto di averlo lasciato. Il Ferri non riesce a darsi pace, e gli sembra una situazione alquanto assurda: per quale motivo la sua compagna ha deciso di dirgli addio in quel modo? La sua sparizione è inspiegabile, ma Roberto non si fermerà davanti a nulla. Infatti a un certo punto inizierà a sospettare che sotto ci sia dell’altro.











