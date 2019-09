UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 25 settembre: Mia e Rosaria fanno discutere ma…

La soap napoletana Un posto al sole torna nel preserale di Rai 3 di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. A partire dalle 20:45 andrà in onda un nuovo episodio dedicato alle avventure degli abitanti di Palazzo Palladini. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri: dopo aver faticato molto per far trasferire a casa sua Mariella e Lollo, Guido deve affrontare numerose difficoltà per organizzare il trasloco. In suo aiuto arriveranno gli amici di sempre Michele e Franco. Inoltre Vittorio, figlio di Guido, non è contento di avere Mariella in casa per di più con un bambino piccolo. Continuano le difficoltà per le sorelle Parisi. Alex è costretta a raccontare alla sorellina Mia la verità sui loro genitori. La bambina capisce di dover cambiare atteggiamento. Alex scopre che Anita ha iniziato a lavorare in radio con Vittorio. Fabrizio vuole continuare la sua relazione con Marina, ma lo zio non è d’accordo. I Rosato hanno molti segreti da mantenere e la relazione tra Marina e Fabrizio metterebbe a rischio la stabilità familiare.

Un posto al sole, anticipazioni puntata del 25 settembre

Nella nuova puntata di Un Posto al sole in onda questa sera su Rai3, Alex sembra accogliere bene la notizia che Anita ha trovato lavoro in radio: non sa ancora che la ragazza e Vittorio hanno intrapreso una relazione. La piccola Mia riceve la visita a sorpresa della madre Rosaria, che si presenta all’uscita di scuola insieme a sua sorella. Fabrizio porta avanti la sua relazione con Marina, nonostante la richiesta dello zio di chiudere con la Giordano. L’uomo si sconterà presto con Sebastiano. Guido e Mariella si apprestano ad affrontare la convivenza, che si rivelerà più difficile del previsto.

