Un posto al sole/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Rosa finisce nel mirino del boss Torrente e…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 26 febbraio 2024

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, lunedì 26 febbraio, Rosa è sempre più disperata e impaurita. La Picariello teme per la vita di suo figlio Manuel che sparisce improvvisamente. Che Il boss Torrente abbia rapito il suo bambino per costringerla ad abbandonare l’appartamento?

Nel frattempo, i vuoti di memoria per Luca continuano. De Santis confessa alla sua amica Giulia di aver dimenticato il frigo aperto. Quest’ultima tenterà di rincuorarlo, e farlo tornare a sorridere. Renato, invece, tiene nascosta a Raffaele la destinazione del viaggio di famiglia ma Giordano riuscirà comunque a scoprire tutto.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 febbraio 2024 su Rai 3

Nella puntata di oggi di Un posto al sole, Rosa finisce nel mirino del boss Torrente responsabile dello sfratto di diversi appartamenti. La Picariello ha ricevuto minacce ed intimidazioni alle quali, però, non ha ceduto. La situazione, però, si aggrava quando al ritorno dal lavoro scopre che suo figlio Manuel è sparito e non si trova neanche a scuola.

Rosa comincia a temere che la camorra abbia rapito suo figlio per costringerla a cedere l’appartamento. La tensione è alla stelle per lei. Giulia e Luca hanno chiarito le loro posizioni. Poggi è riuscita a tranquillizzare De Santis sulla sua malattia, creando un rapporto di fiducia con il suo amico. Andrea, infatti, confesserà a Giulia di un altro episodio di vuoto di memoria e lei saprà tranquillizzarlo. Ne frattempo, Niko ha deciso di partire per la settimana bianca con suo padre e suo figlio. Poggi, però, non vuole che venga Raffaele e per questo gli nasconderà la destinazione del viaggio. Giordano, però, ha già scoperto tutto e…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle scorse puntate, Luca peggiora sempre di più; ormai i vuoti di memoria sono davvero tanti e De Santis si lascia, dunque, andare allo sconforto senza riuscire a fidarsi delle parole di Giulia. Quest’ultima, vedendo un caso analogo al suo presso il Centro Ascolto, ha decido di affrontare il suo amico per scuoterlo e cercare di farlo reagire.

Rosa e Clara sono in un momento molto delicato della loro amicizia, che potrebbe rovinarsi definitivamente. La causa è da rintracciare di Alberto Palladini che, approfittando di questa situazione, decide di mettere la Curcio alle strette e spingerla ad accettare l’appartamento che lui stesso ha trovato per lei e Federico. Rosa non accetta e questo complicherà molto la sua vita. Nel frattempo, Filippo e Serena sono sempre più in pensiero per la piccola Irene che mostra segni di apatia sempre più evidenti.

