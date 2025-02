Un posto al sole con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, colpi di scena e novità non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai ma gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

In molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 febbraio 2025. Queste rivelano che dopo un periodo di assenza Guido tornerà a Napoli e dovrà fare i conti con delle importanti novità che lo turberanno non poco. Di che si tratta? Scoprirà che nella vita di Mariella e Lollo c’è un altro uomo. È stato lui a lasciare la moglie per iniziare una relazione con Claudia, però apparirà davvero turbato quando scoprirà che lei ha voltato pagina.

Anticipazioni Un posto al sole 26 febbraio 2025: Gennaro chiede aiuto a Ferri per fermare Michele

I tantissimi fan della nota soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nell’episodio di domani. La situazione per Michele potrebbe diventare sempre più pericolosa. Cosa accadrà? Stando alle anticipazioni Gennaro per fermare Michele e la sua inchiesta contro la sua famiglia chiederà l’aiuto di Roberto Ferri.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata di mercoledì 26 febbraio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Manuela sarà talmente presa dai suoi impegni di lavoro e studio che diventerà intrattabile. A causa del suo comportamento la Cirillo creerà intorno a lei un vero e proprio caos.

