Un posto al sole/ Anticipazioni 26 gennaio 2024: Eugenio tenta di avvicinarsi a Lucia

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 26 gennaio 2024

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 26 gennaio, ci dicono che Viola sta ancora cercando di ricostruire un certo rapporto col figlio. Antonio, però, non è della stessa opinione, e ha deciso di continuare a ignorare sua madre. Nella disperazione, la Bruni ha chiesto anche l’aiuto di Eugenio, che appare molto distante negli ultimi tempi: c’è qualcuno sul lavoro che lo distrae. Viola, quindi, prova a parlarne con Damiano, e quest’ultimo fa un tentativo. L’iniziativa del poliziotto per aiutarla ad appianare i rapporti col figlio, non andrà come previsto e, anzi rischierà di peggiorare la situazione. Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 gennaio 2024: Marta si affeziona a Cinzia Eugenio, intanto, appare disposto a voltare finalmente pagina. Sul lavoro c’è un riavvicinamento con Lucia; e anche la collega è interessata a lui. Ed ecco che arriva l’occasione in cui si potrebbero creare le condizioni giuste per un ulteriore avvicinamento con lei.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Diego proprio come Raffaele continua ad avere un atteggiamento ostile nei confronti di Roberto e Marina; non riesce ad a capacitarsi del modo in cui i due si sono comportati con Ida. I suoi scatti di ira e nervosismo preoccupano Filippo, con cui Diego avrà uno scontro abbastanza acceso. Il Giordano Jr. gli racconta l’ennesima vigliaccata di Roberto, ovvero quella di aver impedito ad Ida di tornare a Napoli, convincendo (per denaro) i familiari a trattenere la ragazza in Polonia. I Ferri hanno ovviamente agito così per tenersi stretti il piccolo Tommaso e assicurarsi che la povera Ida stesse il più lontano possibile.

La promessa/ Anticipazioni 26 gennaio 2024: Catalina preoccupata per Manuel

D’istinto, Filippo prende le difese di Roberto, non volendo credere alle parole dell’amico. Questo fatto fa ovviamente arrabbiare ancora di più Diego, che si ritrova anche a litigare con Serena. Tuttavia, ben presto Filippo si sente in colpa perché, ragionando a mente fredda, si rende conto che le azioni di Roberto e Marina non hanno giustificazioni.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, dopo il pestaggio subito, Nunzio è ricoverato in ospedale. Rossella si occupa di lui, e si rafforza la loro vicinanza. I due si ritrovano più uniti e amici che mai, suscitando la gelosia dell'irascibile Riccardo. Rossella prova a rassicurarlo, concentrandosi esclusivamente su di loro. Roberto e Raffaele si sono dichiarati guerra aperta; quest'ultimo non ha perdonato l'intromissione dei Ferri nella vita della povera Ida, che è stata di nuovo raggirata per i loro loschi piani. Filippo è preoccupato per la situazione. Diego continua a mantenere una certa freddezza nei confronti di Ida, ma quando Marina discutere aspramente con lei, il giovane si riavvicina alla ragazza.

