Siete curiosi di scoprire cosa succederà a Un posto al sole dopo il solito breve stop del weekend? La soap opera partenopea tornerà in onda su Rai Tre lunedì 26 maggio 2025, come sempre alle 20.50, con una puntata piena di novità e colpi di scena. Non tutti riescono ad attendere fino alla messa in onda sul piccolo schermo per sapere di quali vicende gli inquilini di Palazzo Palladini si renderanno protagonisti ed è per questo che non possono fare a meno di leggere le anticipazioni.

Sappiamo già che Manuela dopo ciò che è successo con Niko e Jimmy avrà paura di aver deluso il fidanzato e cercherà di far tornare il sereno nel loro rapporto nella puntata di lunedì 26 maggio 2025. I due sono tornati da poco insieme e lei non vuole rischiare di perderlo di nuovo.

Anticipazioni Un posto al sole 26 maggio 2025: Giulia soffre per Luca, Mariella è delusa

Gli spoiler sull’amatissima soap, disponibile anche sul sito Raiplay in streaming, fanno sapere che Viola finirà per scontrarsi duramente con la madre di Matteo, che già nei precedenti episodi ha dimostrato di aver reagito con leggerezza di fronte al comportamento sbagliato del figlio.

Luca continuerà a non dare nessuna notizia di sé a Giulia e questo la farà preoccupare sempre di più, sta soffrendo moltissimo per la sua assenza. Però, in un momento così difficile e delicato, la Poggi capirà chi sono le persone che le vogliono davvero bene. Nel frattempo Mariella sarà molto delusa e nonostante Cerruti non sia d’accordo lei dirà di non volerne sapere più nulla dell’amore. Claudia, intanto, inizierà a dubitare della lealtà di Guido.

Manuela scopre che Jimmy è scappato, Renda ha preso una decisione

Scopriamo invece come finirà la settimana di Un posto al sole con la messa in onda dell’ultimo episodio di oggi, venerdì 23 maggio 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Manuela scoprirà che Jimmy è scappato e dovrà prendere una decisione alquanto scomoda, coprirlo oppure raccontare tutto a Niko sapendo che questo farà aumentare la tensione tra loro.

Intanto Mariella sarà contenta di partecipare al Caffè Vulcano alle serate di ballo con Gabriela, le cose però andranno in modo diverso rispetto a come aveva previsto. Gli spoiler rivelano anche che Damiano prenderà una decisione in merito al concorso per vice ispettore, il poliziotto si candiderà.