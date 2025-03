Le intriganti vicende di Un posto al sole continuano a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei prossimi episodi. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. Gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a conquistare l’attenzione dei telespettatori, la soap opera tiene loro compagnia da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Anticipazioni La Promessa, 26 marzo 2025/ Don Alonso ha paura per il suo matrimonio, c'entra Maria Antonia

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Intanto, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 febbraio 2025. Queste rivelano che Roberto Ferri e Marina Giordano continueranno a parlare della sconvolgente proposta ricevuta da Gennaro Gagliotti e saranno in disaccordo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 marzo 2025/ Adelaide torna? Marcello dimentica il bacio con Rosa

Anticipazioni Un posto al sole 26 marzo 2025: Manuela stanca delle provocazioni di Valeria, vuole riconquistare Niko

In preda alla gelosia Valeria ha fatto un’altra scenata a Manuela al Caffè Vulcano, ma lei inizierà ad essere davvero stanca delle continue provocazioni della Paciello. Stando alle anticipazioni nell’episodio di domani la Cirillo deciderà di lasciarsi andare ai sentimenti che prova per Niko e cercherà di riconquistarlo.

Nel frattempo Mariella si renderà conto che nonostante le difficoltà nate a causa della distanza, il rapporto tra Guido e Claudia continua ad essere molto solido. I due nell’ultimo periodo si erano riavvicinati molto e forse lei aveva davvero sperato in un ritorno di fiamma. Cos’altro succederà a Un posto al sole nella puntata di mercoledì 26 marzo 2025? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

Anticipazioni Beautiful puntata 26 marzo 2025/ Eric ha un nuovo attacco di artrite ma non rinuncia alla sfida

Gagliotti ha fatto una sconvolgente proposta a Marina e Roberto, Rosa deve fare chiarezza nel suo cuore

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Gennaro Gagliotti ha spiazzato Ferri e Marina con la sua proposta, in cambio del suo aiuto economico vuole diventare loro socio. Nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 25 marzo 2025, Vinicio riceverà di nuovo la visita del suo misterioso amico e la sua vita potrebbe cambiare totalmente.

Intanto Rosa dovrà fare chiarezza nei suoi sentimenti, le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che dovrà capire se è davvero pronta a voltare pagina e ad iniziare una storia d’amore con Pino. Claudia tornerà a Napoli, Guido sarà molto felice ma potrebbe fare i conti con una spiacevole sorpresa.