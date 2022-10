Un posto al sole/ Anticipazioni 26 ottobre: Damiano, gesto inatteso e sorprende Viola

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 ottobre: Micaela e Manuela, folle lite

Le anticipazioni della doppia puntata di Un posto al sole, in onda oggi 26 ottobre, rivelano che Micaela e Manuela sono state le protagoniste di una folle lite durante la prima festa di compleanno della piccola Elisabetta. Manuela ha infatti scoperto lo scherzetto, per nulla carino, della sorella ai suoi danni, ossia l’aver fatto intendere a Niko che lei era ancora innamorata di lui. Per questo motivo, il giovane l’ha trattata con freddezza. Dopo che Manuela ha scoperto la verità, non ci ha pensato due volte ad affrontare la gemella e tra loro c’è stato un forte alterco.

Nel corso della lite finiscono per urtare Serena e distruggere la torta. A quel punto, la Cirilli senior si arrabbierà e manderà via di casa le due sorelle. Ma la questione rimane aperta, con Jimmy che non vorrà più avere rapporti con la madre e Niko che temerà una nuova escalation legale da parte di Micaela! Come andrà a finire? Tutto ciò accade sotto gli occhi di Jimmy, che reagirà in maniera sorprendente.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 ottobre: Damiano sorprende Viola e…

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Marina continua ad essere prigioniera della follia di Fabrizio Rosato e nessuno sembra poterla salvare. Roberto è ovviamente ancora preoccupato per la donna, ma pian piano comincerà a mettere insieme i pezzi per cercare di capire che fine abbia fatto…

Damiano Renda è stato assegnato come scorta a Viola, dopo che quest’ultima ha accettato con riluttanza la proposta di Eugenio. Il poliziotto si rivela una preziosa risorsa per la giovane e la sorprenderà poiché riuscirà a donare a suo figlio Antonio finalmente il sorriso. Il piccolo, infatti, soffre per la mancanza del padre, dopo che Viola ha deciso di lasciare casa Bruni portando con sé il bambino.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Marina tenta in tutti i modi di fuggire dalla prigionia di Fabrizio Rosato, che ormai la tiene sequestrata da diversi giorni. Peccato che i suoi sforzi risultano vani poiché fanno infuriare ancora di più il suo aguzzino, che a sua volta produce un maggiore impeto di follia.

Manuela cerca un chiarimento con Niko, che è diventato improvvisamente freddo nei suoi riguardi. Messo alle strette, il giovane le rivela cosa le ha detto la sorella Micaela, e la reazione della ragazza è furente, tanto che chiederà un confronto faccia a faccia con la gemella…

