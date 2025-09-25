Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà venerdì 26 settembre 2025, Matteo si vendica di Jimmy, Eduardo furioso.

Sta per concludersi un’altra settimana di Un posto al sole e come al solito è stata ricca di colpi di scena e novità che hanno tenuto incollati al televisore milioni di telespettatori. Ogni giorni sono tantissimi i fan che non saltano il loro appuntamento fisso con la storica soap opera partenopea, possono guardarla su Rai Tre alle 20.50 oppure in streaming su Raiplay. Volete sapere cosa accadrà prima della consueta pausa del fine settimana?

In merito all’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole, in onda venerdì 26 settembre 2025, le anticipazioni si lasciano sfuggire alcuni intriganti dettagli. Queste fanno sapere ai fan che Matteo non ha affatto mandato giù il tradimento di Jimmy, non pensa che sia stato giusto che abbia raccontato ciò che voleva fare a Viola a Niko.

Anticipazioni Un posto al sole 26 settembre 2025: Renato si libera di Marzia?

Proprio come Jimmy temeva Matteo non perderà tempo per mettere in atto la vendetta nei suoi confronti e sarà la sua amicizia con Camillo a subirne le conseguenze. Il giovane Poggi e l’amico riusciranno a chiarirsi anche questa volta?

Intanto Eduardo sarà su tutte le furie a causa dell’infamante scritta e il suo atteggiamento verrà criticato non solo da Alberto ma anche da Pino. Nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 26 settembre 2025 Renato potrebbe finalmente liberarsi dalla dipendenza che ha sviluppato nei confronti dell’intelligenza artificiale. Le anticipazioni rivelano che Marzia non funzionerà bene, ma ci sarà anche lo zampino di Manuela. Altre interessanti novità faranno incuriosire i telespettatori, scopriremo però tutto quello che accadrà durante la messa in onda del nuovo episodio.

