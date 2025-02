Novità e colpi di scena a Un posto al sole non mancano mai e fanno incuriosire quotidianamente tutti coloro che seguono l’amatissima e storica soap opera, in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Tantissime sono le persone che, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Oltre che sul piccolo schermo, però, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Ma cosa succederà nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, nella puntata di giovedì 27 febbraio 2025 Damiano riceverà finalmente delle belle notizie, queste però turberanno non poco Viola. Rendersela dovrà fare i conti non solo con le perplessità della fidanzata ma anche con l’astio che Gallo prova nei suoi confronti e che potrebbe farlo esplodere da un momento all’altro.

Anticipazioni Un posto al sole 27 febbraio 2025: Guido confida a Michele di essere turbato per Mariella

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Guido è apparso alquanto turbato quando ha scoperto che anche Mariella ha voltato pagina. Le anticipazioni fanno sapere che confiderà a Michele che non lo lascia indifferente il fatto che la sua ex moglie abbia iniziato una nuova relazione sentimentale.

Anche Mariella sarà turbata a causa della reazione inaspettata dell’ex marito, però potrà contare su Mimmo. Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di giovedì 27 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni Nunzio cercherà di spronare Rossella ad andare avanti insieme a lui, intanto Enrica riceverà un’inaspettata telefonata.

