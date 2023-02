Un posto al sole/ Anticipazioni 27 febbraio: è tempo di sentenza per Lello Valsano?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 27 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 27 febbraio, rivelano che… Il giorno tanto atteso e temuto è quasi arrivato! Si tratta ovviamente di quello in cui si scoprirà la sentenza finale per Lello Valsano, colpevole dell’omicidio di Susanna e del tentato omicidio di Viola. Il processo sta andando incontro, una volta per tutte, alla sua fine ma, con l’avvicinarsi del verdetto, l’ansia di Niko sta crescendo sempre più…

Il minore della famiglia Poggi ha infatti il timore che il terribile camorrista possa cavarsela con una pena non all’altezza del reato commesso, la strategia dell’avvocato di difesa sembra infatti star funzionando: per Lello Valsano viene proclamata l’infermità mentale. Come finirà il processo, sarà fatta giustizia per la morte di Susanna?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle ore 20.50, ci dicono che per il Caffè Vulcano non sembrerebbero esserci proprio alcuna speranza. Sembra infatti che l’attività sia a un passo dal fallimento, i conti continuano a non quadrare e Silvia, esasperata più che mai, ha un complicato confronto con Giancarlo. Il ritorno di Luca De Santis a palazzo scombussola invece Giulia, la donna infatti torna con la mente ai ricordi del passato e non riesce proprio a spiegarsi perché il medico sia tornato a Napoli.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, tutte le dinamiche sono state scombussolare dal ritorno inaspettato di Lara Martinelli. Roberto non si fida della donna e vuole capire quali siano le sue reali intenzioni, inoltre conforta Marina che, nel frattempo, è preoccupata sui suoi sentimenti. Entra nel vivo il processo di Lello Valsano che lascia strascichi in Niko e Viola che rivivono gli attimi di vita di Susanna ma non solo… Ahimè, mentre il processo si avvicina alla conclusione, la difesa trova qualcosa a favore di Lello e manca davvero poco al verdetto.

Il Caffè Vulcano invece è in profonda crisi, i clienti continuano a diminuire e i dipendenti sono stufi e demotivati, Silvia non sa come far partire la sua imprese e in più, a peggiorare la situazione ci sono Nunzio e Franco. Il rapporto tra Guido e Michele procede a gonfie vele, Giulia rivede invece il masto Peppe per cercare un chiarimento con lui. A sorpresa ricompare a palazzo un personaggio del passato, è Luca De Santis.