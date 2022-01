Un Posto al Sole/ Anticipazioni 27 gennaio: Marina è angosciata

Un Posto al Sole, anticipazioni 27 gennaio 2022

Un Posto al Sole torna protagonista oggi 27 gennaio 2022. Le anticipazioni della soap opera sono molto interessanti e ci svelano alcune cose che non ci aspettavamo. Marina è angosciata per la salute di Fabrizio, nonostante la stessa sia stata vittima di violenza da parte di Fabrizio teme per la sua vita. Roberto si allontana da Lara e decide di assistere Marina in questa fase delicata. Jimmy tornato da scuola discute con la famiglia del Giorno della Memoria.

Un Posto Al Sole, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Un Posto al Sole. Dopo la fuga in auto da Palazzo Palladini, Fabrizio in preda alla rabbia e alla paura non ah un buon controllo del veicolo e si trova coinvolto in un incidente da cui ne esce grave. Portato in ospedale, Marina sarà avvertita dell’accaduto, Fabrizio riuscirà a salvarsi anche questa volta? Il trio Patrizio, Alberto e Clara sembra essere giunto ad un punto di svolta, Patrizio cerca un piano per liberarsi di Alberto, anche se Clara vive con lui, Patrizio decide di partire per Barcellona per staccarsi dalla situazione. Silvia affidati la cucina di Caffè Vulcano a Samuel. Mariella è preoccupata per Sasà crede che il comportamento dell’amico possa compromettere il rapporto con il suo compagno e lo invita a ragionare.

In queste puntate che antecedono l’episodio del 26 gennaio 2022, la scena è stata ampiamente occupata dal trio Marina, Roberto e Fabrizio. Marina che sembrava aver ritrovato una pace con il marito, si trova a vivere un incubo, Fabrizio all’ennesimo scandalo ricomincia a bere e diventa violento nei confronti della moglie manifestando una gelosia profonda per il suo ruolo sociale e il rapporto con Roberto Ferri al punto che Marina si trova a scappare di casa e a rifugiarsi da Filippo e Serena. Quando Fabrizio la va a cercare a Palazzo Palladini sarà proprio Roberto ad intervenire per salvare Marina. In crisi e in panici Fabrizio scappa in auto oramai preso dai sensi di colpa e dalla sensazione di non poter più tornare indietro. Altresì, in seconda linea vi è il trio Alberto, Patrizio e Clara, Alberto dopo l’incidente con Patrizio ricatta Clara che si trova costretta a vivere con lui fin quando Patrizio non deciderà di assumersi le sue colpe.

