Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà venerdì 27 giugno 2025, il ritorno di Gianluca fa ingelosire Nunzio.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Gennaro Gagliotti con il suo fascino e il suo spietato corteggiamento era riuscito a colpire Elena, infatti le sue continue avances non la lasciavano più indifferente. Dopo le cose che ha scoperto sullo spietato imprenditore, però, la Giordano ha ormai capito quale sia la sua vera natura.

In molti si chiedono cosa accadrà nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa domani, venerdì 27 giugno 2025, saranno tante le novità che faranno incuriosire i telespettatori prima del consueto stop del weekend. Stando alle anticipazioni Michele continuerà a dedicarsi alla vicenda di Assane e non è affatto disposto ad arrendersi. Saviani vuole a tutti i costi scoprire cosa sia accaduto al bracciante, proverà anche a chiedere aiuto ad Agata per riuscirci.

Da quando Micaela ha deciso di tornare a Napoli si è creata una situazione alquanto delicata con Samuel e Gabriela, il suo scopo continua ad essere quello di riprendersi l’ex fidanzato e il lavoro in radio. Per sfidare la sua ‘rivale’ sta anche prendendo delle lezioni di ballo.

Intanto Samuel sta vivendo un momento di grande confusione, confidandosi con Nunzio confesserà di essere preoccupato a causa dell’esuberanza di Gabriela. Lo chef farà all’amico un discorso molto importante e maturo, la sua consapevolezza però andrà a rotoli non appena vedrà Rossella insieme a Gianluca e non potrà fare a meno di essere geloso. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella nella puntata di venerdì 27 giugno 2025 si farà coinvolgere nel piano di Bice per recuperare il denaro che aveva dato a Troncone.

