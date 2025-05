I tantissimi fan di Un posto al sole si ritrovano spesso col fiato sospeso di fronte alle vicende della soap opera napoletana, in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì. Tante sono le persone che giorno dopo giorno attendono con entusiasmo il nuovo episodio, disponibile anche in streaming sul sito Raiplay dopo la messa in onda.

Le anticipazioni trapelate sulla puntata di Un posto al sole di domani, martedì 27 maggio 2025, ci svelano qualche curioso dettaglio in merito alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Cosa accadrà? Claudia riceverà una proposta lavorativa molto interessante, se accetterà però dovrà allontanarsi ancora da Napoli. L’attrice da un po’ di tempo nutre dei dubbi su Guido a causa del suo comportamento diverso rispetto all’inizio della loro relazione e deciderà di parlarne con Silvia e Michele.

Anticipazioni Un posto al sole 27 maggio 2025: Jimmy si sente in colpa, Viola nei guai

Dopo aver disobbedito al padre scappando di casa per recarsi all’incontro con il suo rapper preferito Jimmy si sentirà molto in colpa. Gli spoiler rivelano che la sua intenzione sarà infatti quella di riconquistare la fiducia non solo di Niko ma anche di Manuela.

Nel frattempo Viola cadrà nella trappola della madre di Matteo e finirà per commettere un errore che potrebbe metterla in difficoltà con i suoi colleghi e con il preside. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Giulia grazie all’affetto e alla vicinanza dei suoi cari starà un po’ meglio ma non avrà nessuna intenzione di arrendersi con Luca. Infatti, la Poggi vuole continuare a cercarlo con la speranza di riuscire a rintracciarlo al più presto.

Duro scontro per Viola, Mariella vuole chiudere con l’amore

Al via una nuova settimana di Un posto al sole, nel primo episodio in onda oggi Manuela sarà dispiaciuta per aver deluso Niko e proverà a chiarire con lui, intanto Viola si renderà protagonista di un acceso scontro con la madre di Matteo.

Per Giulia continuerà ad essere un periodo drammatico dopo l’addio di Luca, che non l’ha ancora contattata per darle sue notizie. In un momento così doloroso, però, capirà chi ci tiene davvero a lei. Gli spoiler relativi alla puntata di lunedì 26 maggio 2025 rivelano che Mariella sarà molto delusa e penserà di chiudere definitivamente con l’amore. Intanto, i dubbi di Claudia nei confronti di Guido aumenteranno.