Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere le intrigante vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La storica soap opera partenopea tiene compagnia ai suoi affezionati e tantissimi fan da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà domani, giovedì 27 marzo 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che i medici valuteranno la possibilità di sottoporre Michele ad un altro intervento che potrebbe risolvere il problema di salute causato dalla sparatoria. Intanto Gennaro aspetta delle risposte da Ferri e le vorrà in tempi brevi.

Anticipazioni Un posto al sole 27 marzo 2025: Manuela trascorre del tempo con Niko, vuole riconquistarlo

Dopo la morte del padre Gagliotti ha ripreso le redini dell’azienda di famiglia, nella puntata di domani continuerà a tramare contro il fratello. Stando alle anticipazioni Vinicio vorrebbe lasciarsi il suo passato alle spalle, per cercare di riuscirci si dedicherà solo alla sua storia d’amore con Alice.

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di giovedì 27 marzo 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Manuela, sicura di avere il sostegno di Jimmy, approfitterà di un evento organizzato al parco archeologico per trascorrere un po’ di tempo con Niko che sfrutterà per riavvicinarsi a lui.

Marina e Roberto in disaccordo, dopo la scenata di Valeria la Cirillo torna alla carica con Niko

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, mercoledì 26 marzo 2025, Roberto e Marina saranno in disaccordo in merito alla proposta ricevuta a Gennaro Gagliotti. Quest’ultimo in cambio del suo aiuto economico vuole diventare socio dei cantieri.

Le provocazioni di Valeria daranno sempre più fastidio a Manuela, deciderà quindi di lasciarsi andare ai sentimenti che prova per Niko e proverà a riconquistarlo. Nel frattempo Mariella capirà che la relazione tra Claudia e Guido è molto solida, nonostante i problemi nati a causa della distanza.