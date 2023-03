Un posto al sole/ Anticipazioni 27 marzo: l’ossessione di Marina provoca danni!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 27 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 27 marzo, rivelano che la piccola Irene è caduta e Marina non si era accorta che la piccola stava salendo su una sedia per prendere una scacchiera su un mobile. Per fortuna l’incidente non ha riportato gravi danni alla bambina, ma ora Filippo e Serena sono comunque molto agitati. La Giordano si sente molto in colpa per l’accaduto, ma i genitori si rasserenano e la tranquillizzano.

Al contrario, in casa Ferri c’è il caos con Marina e Roberto che si accusano a vicenda per quanto successo alla piccola Irene; la Giordano continua a pensare solo a Lara, ed è accecata dalla gelosia. La donna inoltre rimprovera il compagno di non essere mai raggiungibile al cellulare, cosa che fa infuriare Ferri che risponde a tono. Le cose si mettono male per i due innamorati…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Manuela è riuscita a superare il suo primo esame universitario. La gemella Cirillo dovrebbe festeggiare per la buona riuscita, ma non riesce a vivere a fondo l’evento positivo. Forse è colpa ancora dei suoi sentimenti mai sopiti per Niko? Nel frattempo il povero Samuel è ancora oggetto delle mire di Micaela, che non molla proprio: vuole conquistarlo a tutti i costi! Il giovane comunque spiazza Nunzio quando gli rivela qualcosa che non si aspettava proprio. Mariella, invece, inizia ad avere qualche dubbio su Samuel quando nota il suo strano comportamento. Ed è a quel punto che comincia ad insospettirsi e crede che stia nascondendo qualcosa!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia le prova tutte per risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma ogni suo tentativo pare andare a vuoto. Alberto e Diana sono in ottima sintonia e i due si conoscono meglio. Marina è ogni giorno sempre più insofferente alla presenza di Lara; e più Roberto si avvicina a lei, più la Giordano ne soffre, rischiando di mettere in crisi il loro rapporto.

Niko, invece, comincia a nutrire dei dubbi sul progetto di Alberto di ampliare lo studio legale. Viola rimane sconvolta quando Eugenio le propone la separazione, e non solo: la Bruni scopre di essere anche gelosa quando vede la sintonia che c’è tra suo marito e la pm Lucia. Mariella decide di vederci chiaro in merito alle uscite di Guido e rimane delusa da ciò che scopre.

