Un posto al sole/ Anticipazioni 27 ottobre: Roberto, un’intuizione su Marina…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 ottobre: Roberto intuisce qualcosa su Marina

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 27 ottobre, rivelano che Roberto Ferri è molto preoccupato per Marina, che non ha dato segni di vita nell’ultima settimana. E finalmente inizia a intuire che ci sia qualcosa sotto il suo allontanamento, e che in realtà non è poi così spontaneo. Salta infatti fuori il nome dell’ex marito Fabrizio…

Jimmy è rimasto abbastanza deluso dopo la furiosa lite tra sua madre e Manuela alla festa di compleanno di Elisabetta, e quindi continua a non volere avere più rapporti con Micaela. Niko, al contrario, è preoccupato, e teme azioni legali da parte di quest’ultima, che possa ottenere la custodia esclusiva del bambino. Per questo motivo il giovane avvisa Alberto in merito alla questione e lo invita a pensare alla costruzione di una strategia difensiva.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 ottobre: una parete nascosta a Palazzo Palladini…

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che i piccoli della soap continuano a improvvisarsi detective per proseguire nelle loro indagini sul fantasma del palazzo, incuranti che si tratti di Lea, la quale sta cercando di agire indisturbata per non dare nell’occhio. I lavori nel seminterrato, infatti, le stanno rendendo la vita difficile. Al contrario, permettono a Peppe e Alberto di scoprire che in effetti c’è una parete segreta nel Palazzo Palladini, un vano in cui qualcuno si è nascosto in passato…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Micaela e Manuela sono state le protagoniste di una folle lite durante la prima festa di compleanno della piccola Elisabetta. Manuela ha infatti scoperto lo scherzetto, per nulla carino, della sorella ai suoi danni, ossia l’aver fatto intendere a Niko che lei era ancora innamorata di lui. Per questo motivo, il giovane l’ha trattata con freddezza. Dopo che Manuela ha scoperto la verità, non ci ha pensato due volte ad affrontare la gemella e tra loro c’è stato un forte alterco. Nel corso della lite finiscono per urtare Serena e distruggere la torta. A quel punto, la Cirilli senior si arrabbierà e manderà via di casa le due sorelle. Tutto ciò accade sotto gli occhi di Jimmy, che reagirà in maniera sorprendente.

Damiano Renda è stato assegnato come scorta a Viola, dopo che quest’ultima ha accettato con riluttanza la proposta di Eugenio. Il poliziotto si rivela una preziosa risorsa per la giovane e la sorprenderà poiché riuscirà a donare a suo figlio Antonio finalmente il sorriso. Il piccolo, infatti, soffre per la mancanza del padre, dopo che Viola ha deciso di lasciare casa Bruni portando con sé il bambino.











