Un posto al sole/ Anticipazioni 27 settembre: Viola, ultimatum a Eugenio

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 settembre: l’ultimatum di Viola a Eugenio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 27 settembre, rivelano che continuano i problemi per Viola ed Eugenio. Nonostante il suo ritorno a scuola come supplente annuale le abbia dato la giusta carica di vitalità, la giovane insegnante non riesce a voltare pagina dopo l’attentato che ha portato alla conseguente morte di Susanna. Ogni giorno è sempre più difficile, e questa crisi si ripercuote sul suo matrimonio. Dapprima Ornella ha provato a dare una mano a sua figlia, ma ciò non è bastato per la coppia: l’amore c’è ancora, però potrebbe non essere sufficiente.

Un altro domani/ Anticipazioni 27 settembre: Julia all'oscuro del segreto di Tirso

Arrivato quasi al punto di non ritorno, Eugenio è deciso a salvare il suo matrimonio, quindi propone a sua moglie una breve vacanza insieme, sperando che questo possa servire a riavvicinarli. Tuttavia, la risposta di Viola non sarà quella che lui si aspettava, anzi: lei lo metterà di fronte a un difficile ultimatum. Di cosa si tratterà? Avrà forse a che fare con il lavoro di Eugenio?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 settembre: Adelaide si allea con Matilde?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 settembre: la polizia sospetta di Lara

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la polizia continua a indagare su chi possa aver avvelenato Roberto e Marina, ma lo strano comportamento di Lara Martinelli porta gli agenti a concentrare i suoi sospetti su di lei. A tutti è chiaro che la donna trama da tempo contro la coppia, quindi la polizia non esclude nessuna pista. Sarà quella giusta stavolta?

Niko e Micaela arrivano ai ferri corti quando si tratta di stabilire chi tra i due avrà l’affidamento del piccolo Jimmy: le tensioni fra i due aumentano, e il bambino non riesce più a sopportare una simile situazione, che lo sta influenzando e non poco. Come andrà a finire? I due troveranno un accordo prima che questa situazione finisca per far ancora più del male al bambino?

Una vita/ Anticipazioni 27 settembre: Rodrigo sorprende Valeria e David insieme...

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: crisi profonda tra Viola ed Eugenio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il matrimonio di Viola e Eugenio sta attraversando una crisi profonda. Ornella ha cercato di aiutare la coppia con una cena per farli riavvicinare, ma la crisi sembra ormai irreparabile. Viola ed Eugenio si amano ancora, ma a volte questo non basta. Anche Raffaele è preoccupato e in ansia per le tensioni tra sua figlia e il marito, così ha l’idea di chiedere aiuto a Diego, coinvolgendolo in questa crisi matrimoniale.

Intanto, la polizia prosegue nelle indagini sulla bottiglia avvelenata che ha colpito Marina e Roberto. Viste le circostanze, Filippo ha le mani legate e spetterà a lui occuparsi della gestione dei cantieri. E poi ci sono Niko e Micaela che continuano a darsi battaglia sull’affidamento del piccolo Jimmy, il quale soffre sempre di più per la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA