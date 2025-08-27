Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà giovedì 28 agosto 2025, tensione sempre più forte tra Damiano e Viola, Mariella preoccupata.

Dopo la lunga pausa estiva Un posto al sole nei giorni scorsi è tornato in onda su Rai Tre, come sempre alle 20.50 da lunedì a venerdì, e con le sue interessanti vicende cattura quotidianamente l’attenzione dei suoi affezionati fan. Puntata dopo puntata succede sempre qualcosa di nuovo ed intriganti che tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori, questi sono sempre curiosi di conoscere ogni dettaglio in merito alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.

In attesa della messa in onda sul web sono trapelate alcune anticipazioni in merito al penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole, che verrà trasmesso in televisione giovedì 28 agosto 2025. Per coloro che non possono seguire gli episodi sul piccolo schermo c’è la possibilità di vederli in streaming quando vogliono sul sito Raiplay.

Anticipazioni Un posto al sole 28 agosto 2025: Marina vuole convincere Antonietta a vendicarsi

Dai dettagli che sono emersi sul web sappiamo che Marina Giordano tornerà più agguerrita che mai dalle vacanze estive. Stando alle anticipazioni il suo unico obiettivo sarà quello di spingere Antonietta a mettere in atto un piano di vendetta ai danni di Gennaro Gagliotti dopo tutto quello che le ha fatto.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che la tensione sarà sempre più forte tra Damiano e Viola, la lontananza infatti ha peggiorato la situazione mettendo in pericolo il loro legame. Nell’episodio di giovedì 28 agosto 2025 Ornella continuerà ad avere dei sospetti in merito al rapporto della figlia con Eugenio, infatti è convinta che nonostante la separazione il loro sentimento sia ancora molto forte. Nel frattempo Rosa apparirà ancora turbata a causa del suo passato con Renda, Mariella invece ha paura che il ritorno di Guido possa turbare il piccolo Lollo dopo aver notato che il bambino dal rapporto con il padre ha ottenuto dei benefici.

