La settimana di Un posto al sole sta per concludersi, con l’ultimo episodio che andrà in onda domani, venerdì 28 febbraio 2025. Moltissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti prima della consueta pausa del weekend, questi puntata dopo puntata restano davanti al televisore per assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La storica soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori si Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni La Promessa, 28 febbraio 2025/ Adriano e Catalina si chiariscono, lei compie un generoso gesto

Ma cosa succederà nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole? Le anticipazioni trapelate sul web in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, venerdì 28 febbraio 2025, rivelano che la storia d’amore tra Pino e Rosa diventerà sempre più importante. La Picariello si è ormai lasciata andare con il postino e lui sembra aver fatto davvero breccia nel suo cuore, Manuel però inizierà a manifestare un po’ di gelosia nei confronti dell’uomo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 febbraio 2025/ Giulia prende una decisione, tradirà Botteri?

Anticipazioni Un posto al sole 28 febbraio 2025: Rosa affronta Damiano, Enrica deve prendere una decisione

I tantissimi fan dell’amatissima soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni Rosa sarà stanca di dover sempre rivedere le sue scelte, infatti deciderà di affrontare con Damiano alcuni argomenti rimasti in sospeso.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per Enrica non sarà un momento facile. Le anticipazioni rivelano che nell’ultimo appuntamento settimanale la giovane dottoressa dovrà prendere un’importante decisione. Quale? Unirsi a Rossella denunciando Fusco, oppure continuare a fare finta che non sia successo nulla. Intanto, sembra non esserci più pace a casa di Serena e Filippo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 febbraio 2025/ Hope racconta a R.J. il rifiuto di Liam, Steffy ha paura