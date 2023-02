Un posto al sole/ Anticipazioni 28 febbraio: la presenza di Lara preoccupa i Ferri

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 28 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 28 febbraio, rivelano che Roberto e Marina sono tornati a Napoli, ma devono subito confrontarsi con la dura realtà. I fatti sono chiari: Lara Martinelli è una presenza fissa nelle loro vite, e, dopo i recenti avvenimenti, resterà ancora nei paraggi per un bel po’. Nonostante l’amore che li lega, i due sono infastiditi dalla diabolica donna che già in passato aveva dato filo da torcere alla coppia, mettendo in serio pericolo la loro felicità. E anche stavolta Lara non sembra essere da meno: Roberto e Marina dovranno conviverci e cercare intanto di trovare una soluzione a questo ingombrante problema, al più presto possibile.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che le cose per Silvia vanno di male in peggio. La donna comincia ad essere insofferente in merito alle spese economiche per il suo bistrot, e non sa come fare. Giancarlo si offre di darle una mano a racimolare un po’ di soldi, ma Silvia si fida poco delle mosse dell’uomo e quindi rifiuta il suo aiuto. Piuttosto, la donna sceglie di affidarsi a una persona più affidabile, su cui può davvero contare. Luca è tornato in pianta stabile a Napoli ed è intenzionato ad occupare il posto vacante di primario; ne parla con Michele e si dice fiducioso che quel ruolo potrebbe essere suo. Tuttavia, alla sicurezza si aggiunge anche un po’ di remore al pensiero di tornare in ospedale. E forse tali timori potrebbero svanire grazie a un incontro imprevisto che lo aiuterà a schiarirsi le idee?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo a Lello Valsano prosegue non senza causare stress e tensioni a Niko e Viola, i quali si sentono direttamente coinvolti per via di quanto accaduto a Susanna. Al Caffè Vulcano la tensione è alle stelle con la clientela che continua a calare, e Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Cerruti soffre per aver troncato la sua storia d’amore sul nascere, ma un incontro a sorpresa potrebbe farlo tornare sui suoi passi? Chissà…

