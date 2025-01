Dopo la consueta pausa del weekend Un posto al sole torna in onda oggi, come sempre su Rai Tre alle 20.50 e stupirà non poco i telespettatori con le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. La soap viene trasmessa da lunedì a venerdì e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan, infatti in termini di ascolti ottiene sempre ottimi risultati. Oltre che sul piccolo schermo le puntante sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, novità e colpi di scena non mancano mai.

Sono trapelate interessanti anticipazioni di Un posto al sole in merito all’episodio che andrà in onda su Rai Tre domani, martedì 28 gennaio 2025. Queste fanno sapere che Jimmy darà modo a Niko e Manuela di ritrovarsi faccia a faccia e di avere un nuovo confronto. Infatti, in occasione dell’uscita dei voti del primo quadrimestre del giovane Poggi il padre e la zia si ritroveranno inaspettatamente molto vicini.

Nella puntata che andrà in onda oggi Damiano riuscirà finalmente ad arrestare i criminali che hanno rapinato e terrorizzato Viola. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di domani, martedì 28 gennaio 2025, la Bruni apparirà non poco turbata. Il motivo? Non riuscirà a smettere di pensare al video dell’arresto dei due ragazzini che l’hanno derubata e all’atteggiamento violento che il compagno ha manifestato durante l’operazione.

Viola si sfogherà con Ornella, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che svelerà alla madre tutte le sue preoccupazioni e le sue ansie. A differenza sua Manuel e Antonio saranno davvero entusiasti del lavoro svolto da Renda con i criminali. Entrambi dall’accaduto appariranno fin troppo esaltati e suggestionati.

