Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà lunedì 28 luglio 2025, il corpo di Assane verrà ritrovato, Damiano e Viola sempre più lontani.

Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Oggi si conclude un’altra settimana dell’amatissima soap opera partenopea e come al solito saranno tante le novità che riusciranno a tenere incollati alla televisione tantissimi fan. Le trame diventando sempre più intriganti e in termini di ascolti i risultati non deludono mai. Ogni giorno infatti moltissimi telespettatori attendono con ansia di scoprire cosa faranno gli inquilini di Palazzo Palladini.

Un posto al sole va in onda alle 20.50 da lunedì a venerdì su Rai Tre, coloro che però non possono seguire la soap sul piccolo schermo possono tranquillamente recuperare gli episodi in streaming in qualunque momento su Raiplay. In attesa di scoprire cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale le anticipazioni emerse sul web fanno già sapere cosa succederà dopo il breve stop, nella puntata di lunedì 28 luglio 2025.

Anticipazioni Un posto al sole 28 luglio 2025: Michele coinvolto nelle indagini su Assane

Grazie alle indicazioni fornite da Michele la Polizia riuscirà a ritrovare il corpo senza vita di Assane e verranno avviate nuove indagini che vedranno anche il coinvolgimento del giornalista che non si è mai arreso. Da mesi Saviani cerca infatti di far emergere la verità, certo che sia stato Gagliotti a far sparire il bracciante.

Il ritrovamento di Assane riaccenderà anche la speranza di Ferri e Marina, entrambi infatti sperano che Gennaro sia davvero coinvolto nella drammatica vicenda perché in questo modo potrebbero impedirgli di continuare a svolgere il ruolo di Amministratore delegato dei Cantieri Flegrei-Palladini. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Damiano e Viola saranno sempre più distanti e questo farà preoccupare Ornella e Raffaele. Nell’episodio di lunedì 28 luglio 2025 Giordano sentirà sempre di più la mancanza del cognato, intanto Renato trascorrerà il suo tempo con la sua virtuale amica.

