Cresce l’attesa da parte dei fan di Un posto al sole di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì. Da un po’ di tempo la situazione ai Cantieri preoccupa non poco Marina e Roberto, per cercare di risolverla al più presto sono stati costretti ad entrare in società con Gennaro Gagliotti ma il suo modo di fare ha fatto nascere nuove tensioni. Nella puntata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, a livello finanziario la situazione sarà sempre più critica.

Nonostante Marina sarà contraria Gagliotti proporrà di mettere in cassa integrazione molti degli operai del Cantiere. Nel frattempo Michele proverà a far luce sulla scomparsa di Assane e correrà nuovi rischi decidendo di tornare nell’agro aversano. Intanto ricordiamo che la soap opera partenopea oltre che in televisione può essere seguita anche in streaming dai suoi affezionati fan sul sito Raiplay.

Anticipazioni Un posto al sole 28 maggio 2025: Michele corre nuovi rischi, Giulia prende una decisione

Saviani sarà sempre più convinto che c’entri Gennaro con la sparizione dell’operaio ma le sue indagini potrebbero fargli fare i conti con nuove ritorsioni. Di sicuro verranno a galla nuovi dettagli nelle prossime puntate della soap che terranno i telespettatori incollati al televisore.

Le anticipazioni di Un posto al sole si concentrano anche su un’altra vicenda, quella relativa al rapporto tra Guido e Mariella. La vigilessa dopo un momento di sconforto apparirà entusiasta nell’episodio di mercoledì 28 maggio 2025 dopo aver scoperto che la relazione tra il suo ex marito e Claudia è giunta al capolinea. Dopo aver avuto un chiarimento con il figlio, Giulia prenderà una decisione importante che riguarda la scomparsa di Luca.

Novità in vista per Claudia, Jimmy farsi perdonare da Manuela e Niko

Tra poco andrà in onda un nuovo episodio di Un posto al sole, cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Claudia riceverà un’offerta lavorativa che la terrebbe lontana da Napoli e deciderà di parlare con Silvia e Michele dei suoi dubbi sulla relazione con Guido.

Jimmy ha capito di aver commesso un grave errore e dovrà riconquistare la fiducia del padre e della zia. Viola farà un passo falso con la madre di Matteo che potrebbe causarle dei problemi a scuola. In un periodo così delicato Giulia sarà circondata dall’affetto dei suoi cari, però non sarà pronta ad arrendersi con Luca, infatti sarà ancora intenzionata a trovarlo.