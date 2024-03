Un posto al sole/ Anticipazioni 28 marzo 2024: Rosa non riesce più a nascondere l’amore per Damiano

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi, giovedì 28 marzo, rivelano che Rosa capisce di amare ancora Damiano; i sentimenti che prova per il suo ex la portano a non viversi più bene la convivenza con lui. La Picariello è davvero in difficoltà perchè non ne può più di nascondere i suoi veri sentimenti.

Nel frattempo, Ida è molto provata e addolorata dalla morte del padre. Vedendo la ragazza in quelle condizioni, Diego si convince della necessità di allontanarla da Roberto e Marina ed escogita un modo per aiutarla. Il Giordano riuscirà nel suo intento?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 marzo 2024 su Rai 3

Damiano ha deciso di trasferirsi a casa di Rosa, scelta che ha sconvolto Viola. Il Renda vuole proteggere la sua ex e suo figlio Manuel dalla malavita che vuol impossessarsi dell’appartamento della Picariello. La convivenza con l’ex, però, sta mettendo a dura prova la donna.

Analizzando le anticipazioni di Un posto al sole vediamo che Rosa, infatti, non riesce più a nascondere i suoi sentimenti verso l’ex compagno e padre di suo figlio; sarà sempre più in difficoltà. La discussione tra la Picariello e Viola sembrava aver sistemato tutto, ma la convivenza di Damiano con la ex ha riacceso gli animi. La Bruni, dunque, non gradisce questa esigenza del fidanzato di proteggere la sua ex ed è sempre più tesa. Cosa accadrà? Ida, invece, è distrutta dalla notizia della morte del padre e Diego decide di aiutarla per liberarla dalla stretta di Roberto e Marina.

Dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti di Un posto al sole

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole , Viola e Damiano continuano a stare insieme, ma la loro relazione è molto altalenante. La situazione migliora con l’avvicinamento tra il Renda ed Antonio che consente alla donna di accorciare le distanze con suo figlio. Questo riavvicinamento darà, però, molto fastidio ad Eugenio che comincerà a provare gelosia.

Clara è sempre più oppressa da Alberto che, scoprendo fosse incinta, ha deciso di farle pressione fino a quando non accontenterà i suoi desideri. La ragazza comincia a sentirsi alle strette e, incapace di prendere una decisione, verrà aiutata da Marika che sarà molto di sostegno per lei. Mariella e Guido continuano a litigare, il loro matrimonio è in bilico. Cerri e Luciano, invece, sono sempre più vicini…

