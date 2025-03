Si conclude domani un’altra settimana di Un posto al sole e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della consueta pausa del weekend. Puntata dopo puntate tante sono le novità e i colpi di scena che lasciano spesso tutti con il fiato sospeso, tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. L’amata soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni La Promessa, 28 marzo 2025/ Padre Fermin perdona Virtudes, Don Alonso scopre che...

Non solo in televisione, gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 28 marzo 2025, Valeria sarà disposta a tutto pur di non permettere a Manuela di avere la meglio. La fidanzata di Niko convincerà Mia a sabotare l’evento organizzato al parco archeologico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 marzo 2025/ Botteri stupisce le Veneri, Tancredi non si arrende

Anticipazioni Un posto al sole 28 marzo 2025: Micaela vuole sedurre Samuel per rovinargli la serata

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori nell’episodio di domani. Le anticipazioni rivelano che Samuel, nonostante l’ultima volta le cose non siano andate come sperava, sarà pronto a rimettersi in gioco. Cosa farà? Deciderà di organizzare un altro appuntamento con una ragazza che ha conosciuto sull’app di incontri.

Samuel vorrebbe lasciarsi alle spalle la relazione con Micaela, lei però avrà altri piani in mente per lui. Quali? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di venerdì 28 marzo 2025 la Cirillo vorrà di nuovo sedurre l’ex fidanzato e farà di tutto per rovinare la sua serata con un’altra ragazza.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 marzo 2025/ R.J. preoccupato per Eric, vorrebbe dire la verità a Ridge

Gennaro Gagliotti aspetta una risposta da Ferri e Marina, Manuela si riavvicina a Niko

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa oggi, giovedì 27 marzo 2025, Gennaro Gagliotti sarà impaziente di ricevere una risposta da Roberto Ferri e marina Giordano, intanto continuerà a tramare contro Vinicio. Il fidanzato di Alice, invece, cercherà di lasciarsi alle spalle il suo passato concentrandosi sulla loro relazione.

Nel frattempo, dopo aver dichiarato ‘guerra’ a Valeria, Manuela approfitterà di un evento organizzato al parco archeologico per trascorrere del tempo con Niko e riavvicinarsi a lui.