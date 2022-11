Un posto al sole/ Anticipazioni 28 novembre: il terribile piano di Manlio, e Niko…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 28 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 28 novembre, rivelano che tutto è pronto per la festa a sorpresa organizzata da Bianca per Antonello. La ragazzina si è impegnata al massimo per rendere speciale questo giorno, e niente potrà andare storto. O quasi. Infatti durante la festa, Antonello vivrà un momento di forte crisi che porterà l’evento ad avere un esito assai diverso da quanto sperato da Bianca. Forse è davvero tutto perduto e non si potrà recuperare nulla?

Intanto, Manlio ha ormai instillato in Niko il desiderio di vendetta verso Lello Valsano, colui che si è macchiato dell’omicidio della sua amata Susanna. Il piano orchestrato da Manlio è terribile, ma potrebbe realizzarsi solo ottenere tramite le conoscenze che l’uomo ha fatto in questi anni di prigione. Niko è veramente perduto? A quanto pare sì, dato che sembra molto determinato a farsi giustizia da sé: il dolore per la morte di Susanna è ancora molto vivo in lui, e non è disposto a perdonare chi l’ha uccisa. Tuttavia affinché il piano prosegua senza intoppi, Niko dovrà procurarsi in qualche modo il denaro necessario.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 28 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che da quando le Cirillo hanno occupato il palazzo Palladini, le tensioni sono all’ordine del giorno. I residenti non ne possono più, e in particolare vedremo Speranza superare il limite: la giovane, infatti, si scaglierà contro le due gemelle, e neanche i tentativi di Samuel, che si metterà in mezzo, di stemperare i toni, serviranno a qualcosa. Ormai tra Speranza e le due sorelle, Manuela e Micaela, sembra iniziata una guerra…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, dopo la commemorazione in ricordo di Susanna, Niko appare sempre più dilaniato da un totale senso di impotenza per non essere riuscito a salvare la donna che amava, mentre cresce in lui il terribile desiderio di renderle giustizia. Niko è ancora molto rabbioso e provato per l’intera situazione e non ha intenzione di ascoltare nessuno, ma del resto ha ragione. Anche suo figlio Jimmy a fatica ha accettato la perdita di una persona che considerava la sua mamma. Nessuno sembra trovare le parole giuste per Niko, tranne Ornella che, ancora una volta si rivelerà una preziosa confidente capace di accogliere il dolore di chi le chiede aiuto. Bianca è molto determinata a organizzare la festa a sorpresa per il compleanno di Antonello. Come i suoi genitori, la ragazza non si arrende davanti alle prime difficoltà, quindi tiene molto a fare bella figura e pianificare tutto per tempo. Infatti la giovane ha organizzato un piano per far sì che quel giorno lui si rechi alla terrazza…

