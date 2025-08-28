Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa sucederà venerdì 29 agosto 2025, il piano di Marina non va come previsto, Manuela sospetta di Niko.

Da quando Gennaro Gagliotti è diventato il nuovo amministratore delegato dei Cantieri a Un posto al sole Marina e Roberto stanno cercando di trovare un modo per mandarlo via. La Giordano non ha mai provato stima e simpatia nei confronti dello spietato imprenditore, infatti non era d’accordo ad entrare in affari con lui e non si arrenderà fin quando non riuscirà a liberarsi della sua scomoda presenza.

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 29 luglio 2025, si lasciano sfuggire curiosi dettagli che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Cosa succederà? Per liberarsi di Gagliotti Marina convincerà Antonietta a far confessare l’omicidio di Assane al marito con lo scopo di registrare le sue parole. Le cose però non andranno secondo i loro piani.

Anticipazioni Un posto al sole 29 agosto 2025: Guido vuole chiarire con Mariella, Manuela sospettosa

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza e relax con Sasà Mariella tornerà a Napoli nella puntata di domani, intanto Guido la aspetterà per chiarire ciò che è successo tra loro prima della pausa estiva. Tra loro infatti c’è stato un ritorno di fiamma nelle scorse settimane, ma dopo che si sono lasciati travolgere dalla passione lei è apparsa confusa perché teme di soffrire ancora.

Ci saranno altre novità a Un posto al sole nell’episodio di venerdì 29 agosto 2025, cosa succederà? Niko e Filippo cercheranno di organizzare ogni cosa in modo accurato e dettagliato affinché la proposta di matrimonio di Poggia a Manuela possa essere perfetta. Nasceranno però degli equivoci, infatti insieme alla sorella la gemella Cirillo avrà dei sospetti sul fidanzato.

