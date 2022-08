Un posto al sole/ Anticipazioni 29 agosto: chi tra Viola e Susanna è morta?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 agosto: Viola e Susanna, chi tra loro è morta?

Un posto al sole torna regolarmente in onda su Rai3 il 29 agosto dopo due settimane di pausa e lo fa col botto: nella puntata in onda oggi scopriremo chi tra Viola e Susanna è morta per colpa di Lello Valsano. Le anticipazioni sulla trama sono blindate per ovvi motivi, ma a lasciarci potrebbe essere il personaggi di Susanna, come avevamo ipotizzato, poiché Viola e suo marito Eugenio pare saranno al centro di una forte crisi nelle prossime puntate, anche in seguito a quanto accaduto con Raffaele e le sue bugie.

Un Posto al Sole, cosa succederà a Viola e Susanna?/ Le ipotesi

In particolare, le anticipazioni fornite dalla guida tv Rai svelano che a Palazzo Palladini si diffonderà il panico e preoccupazione in seguito all’intrusione di Valsano, che ha sferrato un nuovo micidiale colpo, stavolta però mortale. L’evento che ne consegue è sconvolgente, e vedrà coinvolte varie famiglie dell’edificio, lasciando di nuovo tutti col fiato sospeso. Solo una tra Viola e Susanna sopravvivrà: chi sarà? Lo scopriremo solo nella puntata di oggi.

Un posto al sole: Susanna morirà?

Le anticipazioni della puntata di oggi di Un posto al sole non svelano assolutamente nulla per non rovinare i colpi di scena agli spettatori, però un’uscita di scena di Susanna è un’ipotesi sempre più probabile. Non è comunque detto che il suo personaggio morirà, infatti potrebbe anche restare ferito oppure sopravvivere, ma su quest’ultima ipotesi c’è qualche dubbio.

Infatti, nelle prossime puntate si anticipa che Niko dovrà prendere una decisione molto difficile, mentre abbiamo visto il giovane con in mano una foto di Susanna. Un segno che potrebbe indicare il suo destino infausto nella soap…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Valsano colpisce i Giordano

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto e Marina sono sempre alla ricerca di una nuova cameriera, faranno un colloquio a un’enigmatica ragazza di nome Lia (la new entry Chiara Mastalli). Nonostante il suo ottimo curriculum, i due si chiedono cosa la spinga a lavorare come domestica. Nonostante tutti i dubbi, Lia sembra proprio la candidata ideale per il posto.

Intanto Peppe Capasso prosegue con la sua corte serrata, rendendo Giulia sempre più nervosa e infastidita. Forse la giovane si fatta un’idea sbagliata dell’uomo? Infine, è tornata l’armonia in casa Giordano, con Raffaele e Ornella che festeggiano la fine delle ostilità, grazie all’aiuto di Viola, che ha organizzato la cena, e ad Eugenio, che le ha dato un aiuto. La bella giornata trascorsa in famiglia si concluderà in tragedia: Lello Valsano è libero e si sta avvicinando ai Giordano per sferrare il colpo finale.

