Al via una nuova settimana di Un posto al sole dopo la solita pausa del weekend, i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, novità e colpi di scena non mancano mai.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di domani, martedì 29 aprile 2025? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni, queste rivelano che Alice sarà pronta a partire con Vinicio nonostante la madre non sia affatto d’accordo. Elena ha provato a lungo a far cambiare idea alla figlia ma, con l’aiuto di Viola e Marina, dovrà accettare l’idea di lasciar andare Alice.

Anticipazioni Un posto al sole 29 aprile 2025: Guido non è coinvolto quanto Claudia? Lei ha dei dubbi

Altre interessanti vicende cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nella puntata di domani. Stando alle anticipazioni per Alice non sarà un momento affatto semplice, dovrà anche avere a che fare con il pericoloso amico di Vinicio, Cristino, e non saprà se sarà in grado di gestirlo.

Intanto Mariella apparirà infastidita dalla continua invadenza di Bice, specie dopo che la sua frequentazione con Mimmo è giunta al capolinea. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nell’episodio di martedì 29 aprile 2025 i dubbi di Claudia continueranno ad aumentare, ormai è quasi convinta del fatto che Guido nella loro relazione non sia coinvolto quanto lo è lei. Nel frattempo Matto e Jimmy riusciranno ad ingannare Viola, però Camillo capirà che i due stanno barando ed è per questo che stanno conquistando ottimi risultati a scuola.

Guido e Claudia riflettono sul loro rapporto, Niko e Manuela pronti a tornare a Napoli

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa oggi, lunedì 28 aprile 2025, Claudia e Guido a causa di un contrattempo si renderanno conto che affrontano la vita in modo totalmente diverso. Dopo lo scontro con Gagliotti e Ferri Michele rifiuterà la fisioterapia, atteggiamento che farà preoccupare molto Silvia e Rossella.

Le anticipazioni fanno sapere che Marisa avrà un’idea per aiutare Saviani. Intanto Niko e Manuela saranno pronti a tornare a Napoli dopo la splendida vacanza a Torino, Palazzo Palladini si preparerà ad accoglierli e qualcuno deciderà di fare loro uno scherzo.