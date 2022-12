Un posto al sole/ Anticipazioni 29 dicembre: Viola preoccupata per Rosa e Manuel

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 29 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 29 dicembre, rivelano che Viola è ora molto preoccupata per lo stato di salute di Rosa e Manuel, e perciò ne parla con Damiano. I due, che ormai sono diventati molto vicini e si confidano su tutto, giungono alla conclusione che ci sia qualcosa che non vada in loro, e che sotto a quei problemi che potrebbero essere insignificanti, si nasconda qualcosa di molto più grave. Intanto Nunzio comincia ad essere stanco di doversi giostrare tra la fidanzata Chiara e la scappatella che ha avuto con Alice. La situazione arriverà al culmine e il giovane Cammarota arriverà ad esplodere con la Pergolesi, urlandole di lasciarlo stare…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che nonostante i consigli di Guido di non farsi coinvolgere troppo eccessivamente nei problemi di cuore di Sasà, Mariella finisce per ignorare le sue parole e, anzi, continua a interessarsi alle sue vicende sentimentali. Se da un lato c’è il vigile, dall’altro c’è sua sorella Bice: entrambi in fissa per la stessa persona, anche se al momento restano all’oscuro che l’oggetto del loro desiderio sia proprio il misterioso Castrese.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, continua a tenere banco il triangolo amoroso formato da Nunzio, Alice e Chiara. Mentre il giovane Cammarota ha ripreso la sua relazione con la fidanzata, tornata inaspettatamente per le vacanze di Natale, ed è intenzionato a pensare a un futuro con lei, Alice non vuole mollare la presa e continua a insistere per cercare di sedurlo e conquistarlo definitivamente. Viola inizia la sua lezione con Manuel, ma qualcosa di inatteso rischia di compromettere tutto. Il piccolo Antonio, invece, passa la mattinata col papà Eugenio. Mariella si trova sempre più invischiata nelle faccende sentimentali dei fratelli Cerruti: da un lato c’è Bice, che si è innamorata di Castrese, dall’altra c’è Sasà, che ha scoperto che dietro “Bufalotto sensibile” si nasconde proprio lo stesso uomo di sua sorella. Un bel guaio che Mariella non riesce a gestire. Stanca di dover arginare l’invadenza dei due fratelli, la donna riceve dei saggi consigli dal marito Guido.

