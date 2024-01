Un posto al sole/ Anticipazioni 29 gennaio 2024: Eugenio volta pagina, e Viola?

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 29 gennaio, ci dicono che Diego è disposto a mettere una pietra sopra a quanto accaduto con Ida, decidendo di riavvicinarsi alla ragazza. Il Bruni Jr., però, ha confidato tutto a Filippo, lasciando quest’ultimo piuttosto scosso dalle sue parole. Il figlio di Raffaele, infatti, ci è andato giù abbastanza pensante e hanno avuto una discussione molto dura che ha lasciato il Sartori davvero preoccupato. Rimasto da solo, Flippo farà i conti con la sua coscienza, cercando di capire se ciò che gli ha detto l’amico corrisponde al vero e inizierà a riflettere: come sia possibile che due persone come suo padre e Marina si siano macchiati di un simile crimine?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024: Flora e Umberto, è scontro

Per questo motivo, Filippo prenderà la decisione di affrontare Roberto una volta per tutte, anche per cercare di scavare a fondo alla vicenda. Nel frattempo, Eugenio ha deciso di lasciarsi andare con Lucia, da cui è molto attratto, e i quali sentimenti sono ricambiati.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Eugenio farà i conti con i suoi sentimenti per Lucia. I due sono diventati molti intimi e il loro inaspettato incontro li ha fatti avvicinare ancora di più. Nicotera, quindi, si chiederà: è arrivato il momento definitivo di voltare pagina e di dimenticare Viola? Stando alle anticipazioni, il magistrato deciderà quindi di fare questo grande passo: recarsi dalla ex moglie per raccontarle tuto, prima che sia qualcun altro ad anticiparlo. Solo in questo modo potrà iniziare a vivere una nuova storia d’amore alla luce del sole.

Terra amara/ Anticipazioni puntata 27 gennaio 2024: Hakan si dichiara a Zuleyha

Le cose tra Mariella e Guido continuano ad essere tesissime. La donna è indispettita perché il marito non si è comportato come lei avrebbe voluto. Mariella è arrabbiata, veramente tanto con il suo consorte. Cos’ha combinato Guido? L’uomo non è stato in grado di affrontare l’improvvisa emergenza Cotugno e ciò la porterà a prendere una decisione molto drastica.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti