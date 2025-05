Molte vicende di Un posto al sole nell’ultimo periodo stanno catturando sempre di più l’attenzione dei suoi affezionati fan. In molti non hanno voglia di aspettare la messa in onda della soap opera partenopea, su Rai Tre alle 20.50 da lunedì a venerdì, per conoscere tutti i dettagli. Sul web trapelano sempre interessanti anticipazioni che svelano cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini, anche nella puntata di giovedì 29 maggio 2025 ci saranno dei colpi di scena.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas 29 maggio 2025/ Gracia scopre il tradimento di Anton e corre da Miguel

Quotidianamente restano incollate davanti al televisore moltissime persone, c’è invece chi non riesce a seguire gli episodi di Un posto al sole in televisione e li recupera in streaming sul sito Raiplay. Scopriamo intanto cosa accadrà domani, giovedì 29 maggio 2025, di fronte alle vicende dei protagonisti i telespettatori spesso restano con il fiato sospeso.

Anticipazioni Beautiful, 29 maggio 2025/ Zende accusa Ridge, Luna pranza con Poppy a Il Giardino

Anticipazioni Un posto al sole 29 maggio 2025: il ritardo di Michele spaventa Silvia

Da quando ha scoperto che Assane è scomparso Michele sta cercando di far venire a galla la verità, lui è convinto che sia stato Gagliotti a farlo sparire perché l’operaio lo stava aiutando nella sua inchiesta contro di lui. Per indagare il giornalista è tornato sul luogo in cui il ragazzo è sparito consapevole di correre nuovi rischi.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Saviani tarderà a tornare e questo farà preoccupare non poco Silvia. In preda all’ansia avrà paura che gli sia successo qualcosa e ne parlerà con Nunzio e Rossella per capire come affrontare la situazione. I tre valuteranno anche la possibilità di rivolgersi alla Polizia.

Un posto al sole, anticipazioni 28 maggio 2025/ Mariella felice per la rottura tra Guido e Claudia, Giulia...

Ferri e Marina cercano una soluzione, la moglie di Gagliotti lo affronta a causa di Elena

La situazione economica dei Cantieri continuerà a peggiorare, gli spoiler di Un posto al sole fanno sapere che Marina e Roberto cercheranno un modo per affrontare al più presto i problemi economici ed evitare che la situazione diventi ancora più disastrosa.

Altre novità in vista a Un posto al sole, stando alle anticipazioni Antonietta capirà che Gagliotti prova un forte interesse nei confronti di Elena e deciderà di affrontarlo. Manuela, invece, sarà molto agitata perché dovrà registrare la prima puntata in radio nelle vesti di Micaela. Nel frattempo Giulia si recherà alla Polizia per denunciare la scomparsa di Luca.