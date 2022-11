Un posto al sole/ Anticipazioni 29 novembre: Roberto scopre cos’è successo a Marina

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 29 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 29 novembre, rivelano che Marina è in crisi. La terribile esperienza del suo sequestro e le violenze subite da Fabrizio le hanno lasciato una profonda ferita dalla quale sarà difficile guarire. Roberto è lontano, ma non dallo scoprire la verità su quello che l’ex della sua amata le ha fatto. E Ferri si sta avvicinando a capirlo; ben presto capirà quanto la Giordana ho sofferto poiché nessuno sembrava capire dove fosse e cosa stesse attraversando. Poi, quando l’incubo è finito, si è vista mettere da parte dall’uomo che ama. Per Marina è davvero troppo da sopportare. Riuscirà stavolta Roberto a farsi perdonare?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dicembre: Adelaide e Marcello vicini, ma...

Un posto al sole, anticipazioni puntata 29 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la festa di compleanno a sorpresa per Antonello non ha dato il risultato sperato da Bianca. Il ragazzino è stato colto infatti da un momento di crisi, che perdura ancora. Tuttavia questa occasione verrà presa al volo da Viola, che avrà la possibilità di impartire ai suoi allievi una fondamentale lezione di vita. Intanto, da quando Alice è tornata a Napoli si è vista sempre più vicina a Nunzio. I due ragazzi sono coetanei e hanno avuto modo di interagire un paio di volte. La ragazza è evidentemente attratta da lui e non perde occasione per farsi vedere in sua presenza. Dal canto suo, Nunzio gradirà la sua vicinanza? Oppure nel suo cuore c’è sempre e solo Chiara, la quale prima o poi dovrà tornare in scena dopo il suo periodo di riabilitazione fuori Napoli?

Un altro domani/ Anticipazioni 29 novembre: Julia scopre la verità su Diana

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, tutto è pronto per la festa a sorpresa organizzata da Bianca per Antonello. La ragazzina si è impegnata al massimo per rendere speciale questo giorno, e niente potrà andare storto. O quasi. Infatti durante la festa, Antonello vivrà un momento di forte crisi che porterà l’evento ad avere un esito assai diverso da quanto sperato da Bianca. Manlio ha ormai instillato in Niko il desiderio di vendetta verso Lello Valsano, colui che si è macchiato dell’omicidio della sua amata Susanna. Il piano orchestrato da Manlio è terribile, ma potrebbe realizzarsi solo ottenere tramite le conoscenze che l’uomo ha fatto in questi anni di prigione. Niko è veramente perduto? A quanto pare sì, dato che sembra molto determinato a farsi giustizia da sé: il dolore per la morte di Susanna è ancora molto vivo in lui, e non è disposto a perdonare chi l’ha uccisa. Tuttavia affinché il piano prosegua senza intoppi, Niko dovrà procurarsi in qualche modo il denaro necessario.

LEGGI ANCHE:

Terra amara/ Anticipazioni 29 novembre: Sait fa il doppio gioco, Demir lo scopre e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA