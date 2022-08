Un posto al sole/ Anticipazioni 3 agosto: Manuela e Micaela scoperte da Serena…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 agosto: Serena scopre il segreto delle gemelle, cosa farà ora?

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda il 3 agosto svelano che Roberto e Marina sono ufficialmente una coppia e si fanno vedere per la prima volta insieme in pubblico. Tuttavia, le cose prendono una piega inaspettata quando incontrano una vecchia conoscenza. Lara vorrebbe dividere la coppia, ma c’è un grosso ostacolo: è sull’orlo della bancarotta, ha grossi problemi economici e suo malgrado si trova a dover compiere una mossa azzardata se vuole portare avanti il suo piano.

Rossella aveva rifiutato la proposta di convivere, e Riccardo non l’ha presa bene. Ma la giovane ha ben altri problemi di cui occuparsi quando riceve una notizia terribile. Infine, Serena scopre il segreto di Manuela e Micaela: le due gemelle si sono scambiate di posto ed è delusa. Ora deve capire cosa fare: rivelare tutto a Jimmy, oppure coprire loro le spalle?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: il piano di Lara viene ostacolato

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Niko ha voglia di libertà e si sente solo dopo la partenza di Chiara, perciò intende raggiungere il resto dei parenti e amici a Maratea. Intanto, Marina e Roberto sono ufficialmente una coppia e cercano di vivere bene il loro ritrovato rapporto facendo progetti di vita insieme. A oscurarli c’è sempre Lara, la quale è in agguato e va avanti con il suo piano, ma qualcuno tenta di ostacolarla.

Nel frattempo, Raffaele a fatica cerca ancora di recuperare il suo antico rapporto con Ornella. La romantica cena organizzata da lui non ha portato i risultati positivi sperati, e ora la crisi di coppia è sempre più palese. A questo potrebbero aggiungersi anche i problemi personali della dottoressa, che rischiano di andare a complicare ulteriormente le cose. Tra loro pare esserci una spaccatura definitiva…

