Andrà in onda domani il penultimo episodio settimanale di Un posto al sole e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere le intriganti vicende degli inquilini di Palazzo Palladini che spesso lasciano tutti senza parole. La storica soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 3 aprile 2025/ Inattesa confessione di Tancredi, Enrico lascia Marta

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 3 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Camillo e Jimmy saranno convinti di aver trovato un’affidabile pista. I due stanno indagando in merito a ciò che è successo al parco archeologico e saranno certi di aver capito la verità, purtroppo però si sbaglieranno e questo causerà delle conseguenze impreviste.

Anticipazioni Beautiful 3 aprile 2025/ Eric non molla ma i problemi di salute lo mettono a dura prova

Anticipazioni Un posto al sole 3 aprile 2025: è stato un criminale a far sparire le ricerche di Michele? Damiano stupisce Viola

Cos’altro succederà nella puntata di domani? Le anticipazioni dell’amatissima fiction partenopea rivelano che Roberto dovrà convincere Marina ad accettare Gennaro Gagliotti come socio dei Cantieri, però non sarà affatto semplice.

Nel frattempo Michele, dopo aver scoperto di aver perso tutte le ricerche fatte sulla sua inchiesta contro i Gagliotti, sarà convinto che dietro alla vicenda ci sia un criminale e troverà un modo per intervenire. Le novità però non sono ancora finite, le anticipazioni di Un posto al sole infatti fanno sapere che nell’episodio di giovedì 3 aprile 2025 Damiano spiazzerà Viola con un’inaspettata proposta. Come reagirà la Bruni? Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprirlo.

Un posto al sole, anticipazioni 2 aprile 2025/ Ferri rischia grosso, Michele fa una scioccante scoperta

Momento difficile per Roberto Ferri, Saviani fa una scoperta sconvolgente

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa oggi, mercoledì 2 aprile 2025, non sarà un momento facile per Roberto Ferri perché correrà un grosso rischio se accetterà Gennaro Gagliotti come socio dei cantieri. Quale? Potrebbe finire indagato nell’inchiesta Saviani.

Nel frattempo Michele inizierà a stare meglio e farà una sconvolgente scoperta non appena riprenderà il suo computer, tutte le ricerche fatte per l’inchiesta contro la famiglia Gagliotti sono sparite. Intanto, Jimmy e Camillo inizieranno ad indagare perché sono convinti che qualcuno abbia sabotato di proposito l’evento al parco archeologico provocando l’intossicazione alimentare.