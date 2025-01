Si conclude oggi, venerdì 31 gennaio 2025, un’altra settimana di Un posto al sole e sono in molti a chiedersi cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend. L’amatissima soap oper partenopea tiene compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e riesce sempre a catturare la loro attenzione con tante interessanti novità e colpi di scena. Quotidianamente i fan della fiction restano incollati al televisore per assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Gli episodi, però, oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni La Promessa, puntate 1-2 febbraio 2025/ Catalina si rifiuta di tornare alla tenuta, vorrebbe...

Cosa succederà a Un posto al sole nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 3 febbraio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Renato farà un gesto alquanto impulsivo che inevitabilmente avrà delle consueguenze. Di che si tratta? Inviterà sia Manuela che Niko a casa sua per pranzare insieme.

Anticipazioni Un posto al sole 3 febbraio 2025: Un alleato segreto aiuta Michele nell’indagine contro i Gagliotti

Le novità però non sono ancora finite, i tantissimi fan di Un posto al sole infatti assisteranno ad altre interessanti vicende nella puntata che andrà in onda dopo la pausa del weekend. Le anticipazioni fanno sapere che Elena incontrerà Vinicio e resterà davvero colpita dal fidanzato di Alice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 3 febbraio 2025/ Irene cerca una nuova commessa, Rosa accetta di...

La reazione di Michele sarà invece totalmente diversa, il giornalista con l’aiuto di un segreto alleato continuerà la sua indagine sulla famiglia Gagliotti. Chi sta aiutando Saviani? Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano questo dettaglio, fanno però sapere che dopo averlo visto con un’altra donna Micaela vorrà far ingelosire Samuel. Al momento non sono trapelati altri spoiler in merito alla puntata di lunedì 3 febbraio 2025, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire tutto quello che accadrà.