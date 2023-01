Un posto al sole/ Anticipazioni 3 gennaio: Nunzio e Alice, un falso confronto

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 3 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 3 gennaio, rivelano che la faccenda dei gioielli nascosti a Palazzo Palladini si complica nel momento in cui Alberto capisce che Niko si sta occupando proprio dei preziosi reperti appartenuti alla famiglia di Lia. Che fare, quindi? Lia deve riaverli ed è disposta a tutto, per questo motivo trova forse un altro modo per rientrarne in possesso. Come? L’astuta domestica fa leva sull’amore che Diego prova per lei, e quest’ultimo coinvolge nella vicenda anche Clara, la quale poi si ritroverà tra due fuochi: non è ancora detta l’ultima parola per Alberto, che potrebbe decidere di mentire a proposito dei gioielli e su come ne sia entrato in possesso…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che dopo essere stato scoperto da Chiara in una posizione compromettente con Alice, Nunzio cerca un nuovo confronto con quest’ultima, sperando di chiudere, una volta per tutte, la loro situazione clandestina. La ragazza ammetterà quindi di aver sbagliato a coinvolgerlo, che il suo intento era solo quello di avere una storia spensierata, ma senza metterlo nei guai con la sua fidanzata. A quel punto, Alice gli proporrà di restare amici, gettandosi tutto alle spalle. Ma sarà davvero così? Nunzio, almeno, si convincerà che la faccenda sia tutta risolta, ma non è detto che per Alice sia davvero così.

Ormai entrato in “fissa” con Castrese, dopo la galeotta cena di Capodanno da Mariella, Sasà fatica ancora a comprendere che lui e Bufalotto sono la stessa persona! I risvolti esilaranti sono dietro l’angolo…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alice si presenta da Nunzio con l’intento di sedurlo; i due vengono però sorpresi da Chiara, arrivata a casa del giovane Cammarota per scusarsi dopo quanto accaduto alla festa di Capodanno. L’atteggiamento sospetto del fidanzato con Alice viene però giustificato dai due interessati, e alla fine Chiara sembra credere alle loro parole. Sasà si ritrova incastrato alla cena di Capodanno organizzata da Mariella e in questa occasione viene disposto al tavolo di Castrese, verso cui ha un interesse immediato. In serata, il vigile scoprirà che il suo compagno di tavola altri non è che “Bufalotto sensibile”! Alla stessa cena sono presenti anche le Ciriello, e Micaela sembra mostrare un certo interesse verso Samuel, il fidanzato di Speranza.

