Dopo lo stop abituale del fine settimana inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole, come al solito la soap opera partenopea è pronta a regalare tanti inaspettati colpi di scena nei prossimi episodi. Cosa succederà? In molti se lo stanno già chiedendo, curiosi di sapere come si evolveranno alcune vicende.

Sul web è già trapelato qualche dettagli sulla puntata di Un posto al sole che andrà in onda domani, martedì 3 giugno 2025. Stando alle anticipazioni la situazione ai Cantieri continuerà a peggiorare mettendo Marina e Roberto in grave difficoltà. Ferri e la Giordano da un po’ stanno provando a trovare una soluzione dal momento che entrare in società con Gagliotti non è bastato a mettere fine alle problematiche. A quanto pare i due saranno costretti a mettere in atto una drastica soluzione per evitare il peggio.

Anticipazioni Un posto al sole 3 giugno 2025: Gagliotti continua a corteggiare Elena, Giulia nello sconforto

Da settimane è palese l’interesse di Gagliotti nei confronti di Elena, ne è rimasto folgorato dal primo momento in cui l’ha vista a casa di Roberto Ferri. Lo spietato imprenditore continuerà a corteggiarla in modo serrato, senza preoccuparsi di non far notare agli altri che le rivolge continue avances. La loro vicinanza farà preoccupare Michele, Antonietta invece non si fiderà più del marito.

Emergono altri dettagli grazie alle anticipazioni di Un posto al sole sulla puntata di domani, martedì 3 giugno 2025. Queste rivelano che in seguito alla denuncia la Polizia cercherà di rintracciare Luca. Giulia continuerà a vivere nello sconforto, non avere nessuna notizia del compagno la sta facendo soffrire moltissimo. Intanto Manuela apparirà sempre più a suo agio nei panni di Micaela in radio, a breve farà però i conti con un imprevisto.

Gagliotti infastidisce sempre di più Marina, Gianluca preoccupato per Luca

Nonostante oggi sia la festa della Repubblica Un posto al sole andrà in onda regolarmente, terrà infatti compagnia ai telespettatori su Rai Tre alle 20.50. Cosa aspettarsi dal nuovo episodio? Rosa prenderà in considerazione la proposta di Pino, quella di fare un viaggio insieme in Turchia durante l’estate.

Marina non riuscirà più a sopportare il comportamento di Gagliotti, ad infastidirla anche le avances nei confronti di Elena che faranno ingelosire sempre di più Antonietta. Le anticipazioni rivelano che Ornella e Raffaele continueranno a supportare Giulia in un momento così delicato, nel frattempo Luca farà preoccupare Gianluca a causa di un nuovo episodio.