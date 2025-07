Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà giovedì 3 luglio 2025, Michele fa preoccupare Silvia, Roberto e Marina trovano un alleato.

Sono in molti a chiedersi su quali vicende si concentreranno le trame di Un posto al sole nei prossimi episodi, tante sono le novità che nell’ultimo periodo hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera partenopea continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, conquistando un notevole successo dal punto di vista degli ascolti. Viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 ma coloro che non possono seguirla in televisione possono vedere gli episodi in streaming sul sito Raiplay.

Sono trapelate sul web alcune anticipazioni di Un posto al sole che rivelano qualche intrigante dettaglio sulla puntata di domani, giovedì 3 luglio 2025. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Nell’ultimo periodo Michele si è avvicinato molto ad Agata, spera che possa aiutarlo con le sue doti ‘sensitive’ a scoprire cosa sia realmente accaduto ad Assane.

Anticipazioni Un posto al sole 3 luglio 2025: Rossella turbata, Eugenio preoccupato per la sua salute

La vicinanza di Michele e Agata farà preoccupare non poco Silvia, infatti chiederà a Rossella di convincere il padre a prendere le distanze dalla donna e dalle sue capacità ‘soprannaturali’. Stando agli spoiler, però, per la Graziani non sarà un momento affatto sereno. Il motivo? All’improvviso dovrà fare i conti con un incubo del passato.

La situazione ai Cantieri sarà ancora molto tesa, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nell’episodio di giovedì 3 luglio 2025 Ferri e Marina proveranno ad impedire a Gagliotti di ricoprire il ruolo di amministratore delegato. I due non hanno più la maggioranza da quando Gennaro e Chiara Petrone si sono alleati, però troveranno un importante e prezioso alleato. Nel frattempo Eugenio sarà molto preoccupato per la sua salute ma farà finta di nulla davanti ad Ornella, la Bruni però noterà alcuni gravi sintomi.

