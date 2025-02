Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Andrà in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale durante il quale colpi di scena e novità non mancheranno e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, con le loro vicende gli inquilini di Palazzo Palladini li lasciano spesso con il fiato sospeso. La storica soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni La Promessa, puntate 1-2 marzo 2025/ Santos scopre il segreto di Lope, Ayala è stato avvelenato

In molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà a Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend. Le anticipazioni trapelate sul web rivelano che nella puntata di lunedì 3 marzo 2025 Gennaro Gagliotti avrà la conferma che Michele possiede alcune prove che potrebbero creare all’azienda di famiglia problemi molto seri. L’imprenditore cercherà quindi di intimorire il giornalista.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 3 marzo 2025/ Umberto contatta un investigatore per trovare Adelaide

Anticipazioni Un posto al sole 3 marzo 2025: tensione tra Vinicio e Alice, Rosa se la prende con Damiano

Le novità però non sono ancora finite, i tantissimi fan della soap opera partenopea infatti assisteranno ad altre interessanti vicende dopo la pausa del fine settimana, nell’episodio di lunedì 3 marzo 2025. Stando alle anticipazioni ci sarà un teso confronto tra Alice e Vinicio, lei apparirà molto delusa dal fatto che lui abbia tradito la sua fiducia.

Cos’altro succederà? Di fronte all’indisponente comportamento di Manuel Rosa reagirà in modo esagerato. La Picariello se la prenderà anche con Damiano, tutto questo sembrerà essere legato al suo timore di lasciarsi andare. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Filippo e le sorelle Cirillo potrebbero ricevere la visita di Monica. Nella puntata di lunedì 3 marzo 2025 Serena si preoccuperà per Manuela, però sarà anche fiera di lei.

Anticipazioni Beautiful, puntata 1 marzo 2025/ Spaventata da Sheila Steffy prende una drastica decisione