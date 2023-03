Un posto al sole/ Anticipazioni 3 marzo: Alberto, una proposta per Niko

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 3 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 3 marzo, rivelano che il processo contro Lello Valsano si è ormai concluso. A sentenza terminata, le vite dei nostri protagonisti possono tornare alla normalità. O quasi. Alberto Palladini pensa in grande: vuole cambiare studio per fare un salto di qualità. La sua idea è quella di allargare l’ufficio in cui lavora e vuole coinvolgere anche Niko nel suo progetto; il giovane Poggi, però, non sembra essere molto d’accordo sulla sua idea che, seppur ambiziosa, non la vede realizzarsi nel suo prossimo futuro. Intanto, Manuela ha deciso che, archiviata la sua storia con Niko, vuole riprendere in mano la sua vita e ricominciare a guardarsi intorno. Ci riuscirà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Michele non è intenzionato a prendere parte al pranzo che la famiglia ha organizzato al Caffè Vulcano. Dopo le ultime vicende accadute, è forse un po’ comprensibile: non se la sente e preferisce prendere le distanze, specialmente da Silvia. Ci penserà Luca De Santis a cercare di convincerlo, ma fargli cambiare idea sarà un’impresa davvero ardua. Le cose tra Otello e Teresa, infine, non sembrano andare molto bene quando i due cominciano a litigare. Una discussione molto accesa che potrebbe avere conseguenze imprevedibili…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo a Lello Valsano è alle battute decisive, ma nessuno sa come potrebbe concludersi. Niko e Viola sono in ansia e sotto stress per il verdetto, che giungerà molto presto. Al Caffè Vulcano la tensione è alle stelle con la clientela che continua a calare, e Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. La donna alla fine decide di non affidarsi a Giancarlo, ma sceglie una persona di sua fiducia e ciò andrà a ripercuotersi nel loro rapporto. Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Luca è tornato in pianta stabile a Napoli ed è intenzionato ad occupare il posto vacante di primario; ne parla con Michele e si dice fiducioso che quel ruolo potrebbe essere suo, anche se ha qualche remore al riguardo. Otello torna a Napoli e restituisce un po’ di serenità a Silvia.

