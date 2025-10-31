Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà lunedì 3 novembre 2025, Rosa confusa, Guido e Mariella torneranno insieme?

A breve su Rai Tre andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole che come al solito regalerà interessanti colpi di scena. Le ultime vicende della storica fiction partenopea sta tenendo i suoi affezionati fan incollati al televisore puntata dopo puntata e sono sempre più curiosi di scoprire cosa faranno i protagonisti. Gli episodi in televisione vengono trasmessi da lunedì a venerdì alle 20.50 e sono disponibili anche in streaming sul sito Raiplay.

Ma cosa accadrà a Un posto al sole dopo la consueta pausa del fine settimana? Stando alle anticipazioni trapelate sul web fino ad ora nella puntata di lunedì 3 novembre 2025 Rosa continuerà a vivere un momento di grande crisi. Dopo che si è lasciata travolgere dalla passione con Damiano sarà molto confusa perché ha capito di provare dei sentimenti sia per lui che per Pino. Le parole di Clara la faranno riflettere a lungo e la spingeranno a fare chiarezza dentro di sé.

Anticipazioni Un posto al sole 3 novembre 2025: Guido e Mariella verso la riconciliazione? Bice si intromette ancora

Guardandosi dentro Rosa riuscirà a trovare le risposte che cerca sulla sua sfera sentimentale? La situazione sarà delicata anche al Caffè Vulcano, dopo il ritorno di Silvia lei e i suoi soci, Nunzio e Diego, saranno costretti a prendere una decisione importante. Le loro intenzioni saranno buone ma dovranno capire se Gianluca potrà continuare a lavorare al locale oppure no.

È ormai evidente che Palladini ha un serio problema di alcolismo, quello che è successo al Caffè Vulcano è stato un episodio grave che ha confermato i sospetti di Luca e Giulia. Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 3 novembre 2025 Guido e Mariella potrebbero finalmente riconciliarsi ufficialmente. Le anticipazioni però rivelano che Bice intromettendosi ancora una volta nel loro rapporto potrebbe rimettere tutto in discussione.

