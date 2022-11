Un posto al sole/ Anticipazioni 3 novembre: Viola, un’interessante proposta a Damiano

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 3 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 3 novembre, rivelano che Roberto sembra aver abbandonato ogni tentativo di cercare di capire perché Marina si sia allontanata da lui senza dirgli niente. Il Ferri si butta sul lavoro per tentare di distrarsi, inconsapevole che la Giordano è in balia della follia di Fabrizio. Il suo ex mostra segni sempre più di squilibrio, e per la donna le cose potrebbero peggiorare da un momento all’altro. Anche stavolta, il suo ex non le risparmierà momenti tranquilli, e Marina dovrà ancora sperare che qualcuno venga a salvarla prima che sia troppo tardi…

Un altro domani/ Anticipazioni 3 novembre: Sergio va a vivere da Julia ma...

Intanto, da quando Damiano è stato affidato come sua scorta, Viola si è molto avvicinata a lui, conoscendo molto meglio il poliziotto, il quale ha rivelato di avere un problema familiare molto grave. La giovane supplente è quindi intenzionata a ricambiare l’aiuto che Damiano le ha dato in questo periodo difficile, e pensa a un modo per cercare di risolvere i problemi del figlio Manuel. La sua ex, Rosa, ha dei disturbi che stanno influenzando la vita del bambino, ma non sappiamo esattamente quali siano. A quel punto, Viola farà a Damiano un’interessante proposta per aiutarlo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 novembre: il ritorno di Quinto

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Manuela è ormai desiderosa di cambiare vita e sta prendendo molte decisioni importanti. Dopo aver definitivamente messo una pietra sopra al suo rapporto con Niko, allontanando da sé anche il piccolo Jimmy, Manuela vive una giornata all’insegna delle decisioni importanti. La Cirillo sembra intenzionata a dare una svolta inaspettata alla propria vita, e i cambiamenti avverranno a cominciare da questa puntata…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Manuela è molto dispiaciuta per la distanza imposta da Niko, il quale si mostra sempre più freddo nei suoi confronti. Non riuscendo a trovare una spiegazione, la sorella di Micaela prenderà una dura scelta che tuttavia finirà per avere un forte impatto sul piccolo Jimmy, con il quale si era stretto un forte legame…

Una vita/ Anticipazioni 3 novembre: Gabriela ha un doppio fine con Genoveva?

Lia è particolarmente interessata a una parete nascosta a Palazzo Palladini, scoperta durante dei lavori di ristrutturazione nel seminterrato. La giovane ha quindi provato ad agire indisturbata di notte, scatenando la curiosità dei bambini dell’edificio, i quali, con la loro infinita fantasia, hanno creduto si trattasse di un fantasma. Ora la domestica non ha più scampo: Diego l’ha colta con le mani nel sacco e le chiede spiegazioni. Per ora Lia cerca di convincerlo a mantenere il segreto e non svelarlo a nessuno. Diego, dal canto suo, è molto preso da lei, e potrebbe accettare di aiutarla, diventando suo complice…

© RIPRODUZIONE RISERVATA