Un posto al sole/Anticipazioni 3 ottobre: Nunzio contro Chiara, il processo è vicino

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 ottobre: Nunzio contro Chiara

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 30 settembre, rivelano che dopo aver sventato la rapina, Nunzio ha capito che ora lui e Chiara devono tornare a Napoli: basta rimandare ciò che è inevitabile. I due dovranno affrontare un processo, senza più esitazione ormai. La decisione di rientrare in Italia è oggetto di nuovi scontri: il giovane Cammarota si scaglia contro la sua amata, dicendole apertamente ciò che pensa. E’ ora di smettere di assecondarla. Per lui continuare a fare la bella vita a Capo Verde è uno sbaglio enorme. E intanto la data del processo si avvicina sempre di più.

Un altro domani/ Anticipazioni 3 ottobre: Angel sempre più nella morsa di Ventura

A Napoli, c’è chi invece pensa alle sue azioni. Parliamo di Lara Martinelli, che secondo le anticipazioni, prenderà una decisione improvvisa. Ricordiamo che la donna è stata interrogata dalla polizia che sospettava di un suo coinvolgimento diretto nell’avvelenamento di Roberto e Marina (sappiamo come Lara abbia sempre tramato contro di loro). Questa decisione improvvisa avrà forse a che fare col caso? Sa qualcosa al riguardo?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 ottobre: Vittorio tradito da Matilde

Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 ottobre: il ritorno di Otello

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che non è un segreto che Renato Poggi sia contro il progetto di Alberto di trasformare il suo appartamento in una casa vacanze, così da racimolare qualche soldo extra per costruire il suo futuro con Clara. Il ritorno di Otello gli ha dato qualche speranza in più, ma l’uomo, nonostante le insistenze di Renato, non sembra voler cedere alle sue insistenze. Dietro questo suo comportamento si nasconde forse qualcos’altro?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la relazione tra Chiara e Nunzio sta vivendo un periodo molto complicato. Il giovane è consapevole che prima o poi dovranno tornare in Italia per affrontare le conseguenze. E nel mezzo di questa discussione, i due ragazzi fanno un incontro spiacevole con un criminale che vuole rapinarli. Fortunatamente, grazie ai riflessi di Nunzio, lui e Chiara riescono ad evitare danni e sventare la rapina.

Una vita/ Anticipazioni 3 ottobre: Guillermo e Azucena fanno sul serio

Alberto sta pensando al suo futuro con Clara, ma per realizzarlo ha bisogno di soldi. Quindi ha l’idea di trasformare la sua abitazione in una casa vacanze, progetto a cui gli inquilini del Palazzo Palladini sono un po’ restii. Soprattutto Renato Poggi, che si è scagliato contro la folle idea di Alberto e sta cercando alleati in grado di appoggiarlo. Il ritorno improvviso di Otello potrebbe cambiare tutto. L’uomo viene accolto con grande affetto dai residenti, e ora tutti si chiedono se starà o meno dalla parte di Alberto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA