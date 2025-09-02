Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa accadrà mercoledì 3 settembre 2025, novità in vista per Damiano, Marina e Roberto devono difendersi...

Tra poco su Rai Tre andrà in onda un nuovo episodio di Un posto al sole che riserverà come al solito diverse novità a tutti coloro che con grande interesse e curiosità seguono la soap opera partenopea. Ogni sera, da lunedì a venerdì, alle 20.50 moltissime persone restano davanti al televisore per guardare le vicende relative agli inquilini di Palazzo Palladini che non fanno mai annoiare i telespettatori. Gli episodi oltre ad andare in onda sul piccolo schermo possono essere visti o rivisti in qualsiasi momento sul sito Raiplay in streaming.

Molti telespettatori sono troppo curiosi per attendere la messa in onda dei nuovi appuntamenti di Un posto al sole, infatti cercano sempre di scoprire in anteprima qualche dettaglio sulle trame dell’amatissima fiction. Sul web trapelano sempre intriganti anticipazioni, queste svelano già cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa su Rai Tre domani, mercoledì 3 settembre 2025.

Anticipazioni Un posto al sole 3 settembre 2025: novità in vista per Renda

La situazione si sta complicando sempre di più per Roberto e Marina, dopo aver permesso a Gennaro Gagliotti di diventare un socio dei Cantieri Flegrei-Palladini stanno facendo di tutto per liberarsi di lui ma le loro azioni li hanno messi nei guai. Con la complicità di Antonietta la Giordano ha provato ad incastrare lo spietato imprenditore, lui però ha scoperto tutto ed è andato su tutte le furie.

Nel momento in cui Gagliotti ha affrontato Marina è apparso ancora una volta violento, comportamento che ha spinto Ferri ad aggredirlo ai cantieri davanti agli operai. Roberto lo ha preso a pugni, in seguito all’aggressione però lui e la moglie sono finiti nei guai, dovranno infatti difendersi dalle accuse di Gennaro. Intanto l’uomo chiederà aiuto ad una persona vicina a lui. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Renda sta per scoprire se ha superato il concorso che gli permetterà di diventare vice-ispettore. Cos’altro accadrà mercoledì 3 settembre 2025? Micaela, da sempre cinica, potrebbe rinunciare alla sua corazza.

