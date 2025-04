Le ultime trame di Un posto al sole hanno incuriosito non poco i telespettatori, da molto tempo aspettavano di vedere la riconciliazione tra Niko e Manuela e finalmente sono tornati insieme. Sta catturando non poco l’attenzione dei fan anche la vicenda di Michele, la volontà di Luca De Santis di non diventare un peso per Giulia, un possibile riavvicinamento tra Guido e Mariella e molto altro ancora. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi.

Anticipazioni La Promessa, 30 aprile 2025/ Don Romulo e Pia sostengono l'amore tra Manuel e Jana

Un posto al sole va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà nella puntata di domani, mercoledì 30 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Gennaro penserà di essere stato ingannato da Ferri dal momento che gli ha permesso di diventare un socio dei Cantieri poco prima che giungessero dall’America notizie negative sul caso Burnet. Fuori di sé Gagliotti sfogherà la sua rabbia contro la moglie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 aprile 2025/Rita vuole testimoniare, Tancredi prova a baciare Rosa

Anticipazioni Un posto al sole 30 aprile 2025: Guido nostalgico, a rischio l’amicizia tra Jimmy e Camillo

I tantissimi fan dell’amata soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che verrà trasmessa domani. Le anticipazioni rivelano che la relazione con Claudia vivrà un momento di crisi e Guido sentirà sempre di più nostalgia di Mariella, potrebbe davvero prendere in considerazione la possibilità di dare un’altra chance al loro matrimonio.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per frenare la curiosità della sorella Sasà ha detto una bugia in merito alla notte trascorsa insieme da Mariella e Mimmo e questo rischierà di far allontanare ancora di più Guido e la sua ex moglie. Cos’altro succederà nell’episodio di mercoledì 30 aprile 2025? Jimmy continuerà a frequentare Mimmo, i due appariranno molto complici e insieme continueranno a fare ricorso all’intelligenza artificiale per fare i compiti, tutto ciò rischierà di compromettere l’amicizia tra il figlio di Niko e Camillo.

Anticipazioni Beautiful 30 aprile 2025/ R.J. preoccupato per Eric, Luna lo rassicura

Alice vuole partire con Vinicio, Claudia ha dei dubbi su Guido

Nella puntata di Un posto al sole di oggi, martedì 29 aprile 2025, Elena con l’aiuto di Viola e Marina dovrà accettare il fatto che la figlia voglia partire con il fidanzato. Alice, però, si troverà ad avere a che fare con il pericoloso amico di Vinicio, Cristiano, e non saprà se sarà in grado di gestire la situazione.

Nel frattempo Mariella dovrà fare i conti con l’invadenza di Bice, Claudia invece inizierà a pensare che Guido non sia coinvolto quanto lei nella loro relazione. Le anticipazioni fanno poi sapere che Jimmy e Matteo riusciranno ad ingannare Viola, Camillo però avrà dei sospetti.