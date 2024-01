Un posto al sole/ Anticipazioni 30 gennaio 2024: Marina non ci sta, Filippo ha esagerato

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 30 gennaio 2024

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 30 gennaio, ci dicono che Filippo è rimasto sconvolto dalle parole di Diego riguardo al pessimo trattamento di Roberto e Marina nei confronti di Ida. Lui, però, non ha voluto credere all'amico e ha preferito appoggiare il padre, non potendo pensare minimamente che fosse in grado di comportarsi in questo modo. Dubbioso, Filippo lo ha affrontato duramente, anche davanti agli occhi di Marina. Tornato a casa, Filippo ha iniziato ad avere i sensi di colpa, ma Serena sta cercando in tutti i modi a rassicurarlo: non ha fatto nulla di male. Al contrario, la Giordano è sul piede di guerra.

Marina, infatti, sembra accusare le parole di Filippo, non accettando di essere trattata così. Come agirà quindi? La donna, evidentemente spaventata dalle conseguenze, cerca di convincere Roberto a prendere una decisione inaspettata che riguarderà le loro vite, ma anche quella del piccolo Tommaso.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 30 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Raffaele ha notato come negli ultimi tempi il piccolo Antonio sia di pessimo umore, accusando molto la situazione in famiglia. Il nonno quindi tenterà di fare il possibile per risollevare, almeno in parte, l'umore del nipotino, per non fargli pensare ai troppi problemi che hanno i loro genitori, ormai separati. E fortunatamente ci riuscirà, stabilendo un po' di armonia in casa. Intanto, Eugenio ha scelto di fare il passo più lungo della gamba, raccontando a Viola del suo rapporto, sempre più intimo con Lucia. Inizialmente tra i due c'era un semplice legame lavorativo, ma col passar del tempo, è diventata chiara l'esistenza di un'attrazione.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 30 gennaio 2024: Marcello teme per sua madre

Queste dichiarazione faranno rifletter Viola davvero a fondo. Infatti la Bruni comincerà a realizzare, con un po’ di amarezza, che le cose sono cambiate, e anche Eugenio è pronto a iniziare un nuovo capitolo. Proprio come lei con Damiano. Intanto, Sasà e Mariella si troveranno a gestire ancora la complessa situazione con Cotugno, e il vigile farà un’importante rivelazione che l’amica non prenderà affatto bene.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto e Raffaele si sono dichiarati guerra aperta; quest'ultimo non ha perdonato l'intromissione dei Ferri nella vita della povera Ida, che è stata di nuovo raggirata per i loro loschi piani. Filippo è preoccupato per la situazione. Diego continua a mantenere una certa freddezza nei confronti di Ida, ma quando Marina discutere aspramente con lei, il giovane si riavvicina alla ragazza. Filippo prende le difese di Roberto, scatenando l'ira di Diego; i due hanno un acceso confronto. Poi, però, Filippo ha i sensi di colpa per come si è comportato. Eugenio sembra avvicinarsi ancora di più a Lucia, però ha bisogno di parlarne con Viola.

